疫情．最新｜沙田鄭榮之中學爆疫　16班別有確診個案需全校停課

本港今日（14日）新增7579宗確診個案，包括161宗輸入，有2834名確診患者需留院，其中311人為新增入院，累計51人危殆，多10人死亡。學校呈報個案1625宗，建議38間學校共46個班別要停課。



位於沙田的香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學爆疫，：4D班已停課，因有學生陸續確診，現時共有39名學生及14老師染疫。25班中有16班出現個案，學校疫情或有蔓延，建議全校需要停課一星期。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月12日平均值回落至1.08，即每名患者感染多略多於一人。（港大醫學院圖片）

▼9月12日 中秋節補假市民入西貢遊玩▼



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【17:05】疫情持續，政府今日（14日）表示，有四區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別為九龍城畢架山一號、One Homantin、觀塘麗港城、西貢健明邨和油尖旺西洋菜南街和水渠道一帶住宅，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向當地居民、工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

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【16:55】張竹君表示，見到近幾日確診數字些微回穩及下降，今日數字快測反映兩三日前數字，今日數字不反映昨日，故要多睇幾日，但各類指標都見到有少少回穩，但要注意BA.5個案是否見頂，目前是70%，會否再升高，假期後有否反彈亦要再睇。

【16:50】香港仔工業學校：之前已有3班停課，今日2A班有22名學生，當中4名學生確診，另1C班有20學生，當中4名學生感染。調查發現5班學生都是住宿舍，涉及2個舍堂有確診個案，可能有傳播，所以兩個舍堂的其他學生都要接受檢疫，現已離開。159學生無住宿舍，可以繼續上課。過去一周有30學生確診，其中26人是住宿舍。

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學(沙田)：4D班已停課，有34名學生中6人感染，因有學生陸續確診，現時共有39名學生及14老師染疫。該校共有693名學生87名教師，因25班中有16班有個案，可能學校有蔓延，學校都要停課一星期。

【16:42】明愛醫院內科及老人科康復病房，一名90歲女病人9月9出院篩查檢測確診，同房多2名女病人確診，13名病人被列為密切接觸者，需要隔離檢疫。3名確診病人現正隔離治療，其中一人因自身病情況嚴重，其他兩名病人情況穩定。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（14日）新增7579宗確診個案，包括161宗輸入，學校呈報個案1625宗，建議38間學校共46個班別要停課。有兩間已有班別要停課的學校疫情有擴大，一間要全校停課一周。

【16:30】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，本港今日（14日）有2834名確診患者需留院，其中311人為新增入院，累計51人危殆，多10人死亡。

【16:22】政府今日（14日）宣布，由明日起優化接載香港國際機場抵港人士前往指定檢疫酒店的點對點交通服務的候車及登車安排，以進一步減省抵港人士在機場逗留的時間。另外，政府亦更新了政府檢疫酒店的士車隊的特定標誌，讓市民更易辨識有關車隊。為了提升運作效率，機場管理局已應政府要求，在前往指定檢疫酒店的點對點交通服務的候車處進行改善工程，並重新編配相關的登車位置，讓抵港人士可以盡快登車。

政府自7月25日起以試辦形式在機場增設政府檢疫酒店的士車隊，為抵港人士提供免費專車以外的自費點對點交通服務。服務推出至今整體運作暢順，截至昨日車隊共接載超過29 000名抵港人士由機場自費前往指定檢疫酒店。

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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【09:32】本港疫情反彈，日前一名患腦癇症的10歲男童受感染，出現嘶哮症一度危殆，幸經治療情況好轉已可自行呼吸，神志也有所恢復，情況轉為嚴重。疫苗可預防疾病科學委員會成員、港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（14日）表示，由於男童有接種兩劑疫苗，經治療後情況轉好，他指「病毒欺負緊小朋友」，呼籲家長帶小朋友打針作保護，科學委員會會研究11歲以下兒童接種四針安排。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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【09:00】昨天確診人數連續第五日回落，7,218宗確診為約三周以來新低，不過，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（14日）指出，數字回落或與中秋節市民減少檢測有關，若一周後數字回升至每日有9,000至10,000宗，即是「假期效應」。對於最近一名小紅書女博主發布貼文指未曾接種任何疫苗、沒有獲發內地豁免證明書，抵港後只要到郵局辦理臨時疫苗通行證後，安心出行會自動變藍碼。曾祈殷擔心類似人士確診後對香港醫療系統造成壓力，認為要一視同仁，打齊針才可來港。

▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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【07:43】沙田豐和邨和順樓解封，圍封期間，有約740人接受檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼



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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

