疫情．最新｜世衞總幹事：疫情結束在望 本地個案繁殖率降至1
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷
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新冠病毒每日確診個案連跌五日後，昨日（14日）反彈5%至7,579宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近幾日確診數字些微回穩及下降，昨日公布的數字反映兩三日前的快測情況，並未反映中秋節連假後的情況，故要多看數日，但各類指標都見到有少少回穩。當中港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新平均值回落至1.03，代表每名確診者傳染一人。
世衞總幹事譚德塞表示，全球正處於結束新冠病毒疫情的最佳時機，敦促各國加大努力對抗這場已導致逾600萬人死亡的疫情，「我們還沒有到那一步，但疫情結束在望。」他促各國為全部高危人群接種新冠疫苗，並繼續對病毒進行檢測。
昨日疫情總覽：
▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼
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▼9月14日 公務員事務局局長楊何蓓茵到訪長者安居協會的熱線中心▼
▼9月14日 意大利式糕點店Crostini全線結業▼
▼9月12日 中秋節補假市民入西貢遊玩▼
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▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼
+1
▼9月10日起強制檢測公告▼
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確診大廈｜增3597幢上榜 沙田區重災 山頂獨立屋、皓畋等上榜強制檢測｜增60處沙田區佔最多 西半山明珠台、北角城市花園上榜畢架山一號、麗港城等四區污水陽性 政府派21.5萬套快測包籲檢測通關｜英航停香港倫敦航班逾年 擬12.6復飛 經濟艙票價約$5000韓國開關｜香港快運198元飛首爾 連稅單程收758元【附入境攻略】