疫情．最新｜世衞總幹事：疫情結束在望　本地個案繁殖率降至1

新冠病毒每日確診個案連跌五日後，昨日（14日）反彈5%至7,579宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近幾日確診數字些微回穩及下降，昨日公布的數字反映兩三日前的快測情況，並未反映中秋節連假後的情況，故要多看數日，但各類指標都見到有少少回穩。當中港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新平均值回落至1.03，代表每名確診者傳染一人。



世衞總幹事譚德塞表示，全球正處於結束新冠病毒疫情的最佳時機，敦促各國加大努力對抗這場已導致逾600萬人死亡的疫情，「我們還沒有到那一步，但疫情結束在望。」他促各國為全部高危人群接種新冠疫苗，並繼續對病毒進行檢測。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月13日平均值回落至1.03，即每名患者感染約一人。（港大醫學院圖片）

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