初創企業推元宇宙劇院　表演者3D實境與觀眾互動

受新冠疫情影響，政府多次宣布關閉康文署轄下文康設施，包括表演場地如音樂中心、戲院及戲曲中心等，令表演藝術產業受到嚴重打擊。為幫助演藝人員不受時空限制地進行表演，初創企業「Theatron」創辦人林俊輝創立元宇宙劇院，為演藝人員提供一個具3D實境的元宇宙表演平台。



表演者只要在「Theatron」的平台建立帳户，便可在平台上進行表演。有如真實演唱會，元宇宙舞台上會有可轉換會佈景和裝置，透過不同3D佈景予表演者，例如草地、海岸等，讓表演者和觀眾可以參與仿如在草地上舉行的演唱會，免受真實演唱會需在劇院或演講廳內進行的限制。另外，不論是表演者或觀眾，帳户分為基本會員和付費會員，兩者於佈景的數量和選擇亦會因而有所不同。



「Theatron」創辦人林俊輝創立元宇宙劇院，提倡所有人都可以是表演者，同時亦主張任何人也可以在虛擬平台欣賞偶像表演。（廖雁雄攝）

表演者可創建自己NFT發售

香港素來被標籤為「文化沙漠」，林俊輝強調，「Theatron」的創立目的，是透過虛擬世界的表演，降低演藝行業的入行門檻。「我希望任何人都可以舉行自己嘅演唱會，尤其係獨立音樂人，冇大公司支持好難有發揮空間。」

他續指，獨立音樂人如無法表演等於「手停口停」，沒有收入，可能因為經費不足而無法舉行表演。「Theatron」內表演者的可創建自己的NFT，自由定價，讓表演者發揮所長之餘可賺取盈利。

林俊輝表示，考慮到購票入場觀賞演唱會的人是因為現場感和熱鬧氣氛，「Theatron」平台除了顯示表演者的3D模樣，在視窗內的右下方會有表演者的實時畫面，如觀眾想與表演者進行互動，可以使用「心心」和「煙花」等功能，甚至以加密貨幣USDT（泰特幣）購買表演者的NFT。

▼藝人Tyson Yoshi以實名制售演唱會票▼



Tyson Yoshi為自己是獨立音樂人而感到驕傲。（IG@tysonyoshi）

將設約十個3D場景 長遠目標建構新娛樂圈

「Theatron」計劃於2023年推岀，推岀前會邀請不同界別的表演者參與。林俊輝指，為令表演畫面更豐富，目前需要設計更多素材，製作多約十個3D場景才正式推岀，長遠希望建構新娛樂圈，推廣香港創新的文化創意產業。

此外，炒賣「黃牛飛」問題持續多年，令不少樂迷無法購票入場觀賞演唱會。近期藝人Tyson Yoshi和Mirror主辦方以實名制售演唱會票。如林俊輝所言，「Theatron」提倡所有人都可以是表演者，同時亦主張任何人也可以在虛擬平台欣賞偶像表演，相信「Theatron」能為樂迷解決無法支持偶像的問題，為香港演藝界建構新的文化。