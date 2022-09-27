智慧出行｜應科院與深智城簽署合作備忘　啟動深港車聯網科創走廊

自動駕駛在外國漸趨普及，不過香港目前仍然禁止使用全自動駕駛功能。為全面配合香港特區政府《智慧城市藍圖 2.0》中的「智慧出行」，應科院今日 （27日）與深智城簽署合作備忘錄，期望在2022至2023年啟動深港車聯網科創走廊，目標2025年達成車聯網互聯互通及跨灣區自動駕駛應用的完整設計及落地驗證，為市民提供更安全、更高效出行服務。



創新科技及工業局局長孫東在簽署儀式致辭表示，香港地少人多，必須善用感應偵測、人工智能、大數據分析等科技，以應付交通需求，非常期待港深能合作研發智慧交通和車聯網技術，為兩地居民提供高效便利出行方式。



應科院9月27日與深智城簽署合作備忘錄，透過今次的合作，應科院與深智城期望在2022至2023年啟動深港車聯網科創走廊。（夏家朗攝）

車聯網即透過實現車輛與周邊環境和網絡的全方位通信，讓車輛與車輛、行人、道路基建、網絡之問可以實時傳遞信息，為汽車駕駛同交通管理應用提供環境感知、資訊互動與協同控制能力，更可以配合自動駕駛技術的發展，有效判斷隱藏危險，提升道路安全。

應科院7月利用5G進行第二階段車聯網公路測試

為全面配合香港特區政府《智慧城市藍圖 2.0》中的「智慧出行」，香港應用科技研究院自2015 年開始進行車聯網科技研發，並於2021 年在香港啟動全球最大型的車聯網公路測試。今年7月應科院利用低延遲的5G網絡技術，開始進行第二階段車聯網公路測試，並與深圳市智慧城市科技發展集團展開合作，啟動車聯網互聯互通路線圖。

應科院今日 （27日）與深智城簽署合作備忘錄，透過今次的合作，應科院與深智城期望在2022至2023年啟動深港車聯網科創走廊，共同開展互聯互通的標準體系、智慧基礎設施等。

期望2035年達成大灣區智慧交通協同發展願景

目標在2025年達成車聯網互聯互通及跨灣區自動駕駛應用的完整設計及落地驗證，包括在香港與深圳交界區域如福田建立示範區，將進一步與澳門、廣州等地實現車聯網互聯互通。在2035年則期望可達成大灣區智慧交通協同發展的願景目標，共同打造一個萬物互聯的大灣區，爲市民提供更安全、更高效的出行服務。

創新科技及工業局局長孫東表示期待港深能合作研發智慧交通和車聯網技術。（夏家朗攝）

創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，香港和深圳都是大灣區中心城市，非常期待港深能合作研發智慧交通和車聯網技術，為兩地居民提供高效便利出行方式。提到香港自2017推出首份智慧城市藍圖，勾劃出發展路向後，在2020年推出更新版藍圖2.0，推出超過130項智慧城市措施，未來會致力加速香港智慧城市發展進程，讓科提升政府的管理效益，讓市民更快感受到科技發展為日常生活帶來的便利，增加幸福感。

而在智慧出行方面，孫東指香港地少人多，必須善用感應偵測、人工智能、大數據分析等科技，以應付交通需求，並提供更便利的出行體驗，而應科院於2021年3月展開了為期九個月的車聯網公路測試，由科技園至沙田市中心研究並測試車聯網技術在香港道路應用所需的網路和基建，為自動駕駛汽車的未來奠下重要基礎，而第二期測試則會驗證車聯網應用及提升道路安全。

應科院行政總裁葉成輝表示，應科院的車聯網科技早已走出實驗室，經過多年來的實地測試，逐步完善實現技術落地，可有效提升行車安全。為了進一步滿足自動駕駛和車聯網功能全場景應用需求，葉成輝指第二階段車聯網計劃將大幅提高即時性與數據乘載量，並加入更多測試元素，如公共交通工具及應用程式等，讓智慧協同運作進人一個嶄新階段，為未來智慧城市的發展奠下穩固基石。