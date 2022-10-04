選擇性緘默症求助個案疫下升7成　幼童在外似「熄燈」閉口或患病

疫情下幼童長時間接受網課，平時在家活潑開朗，再次回校面授課堂時，面對老師及同學卻變得沉默寡言，儼如燈制開關的表現持續一段時間，那麽小朋友可能患上「選擇性緘默症」。

香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。她強調「選緘症」並不罕見，而根據外國研究顯示，2歲7個月及4歲5個月為病發期高峰期，呼籲兒童在5歲前的黃金期接受治療。



香港選擇性緘默協會創辦人兼會長鄭穎賢表示，關於「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助。（歐嘉樂攝/資料圖片）

「兒童喺學校6個鐘頭唔願意除口罩唔願意食嘢野，預計後疫情之後即使可以除口罩，但應該很多兒童唔願意除口罩，反而覺得除口罩就係壞，好似我哋着鞋着襪着衫咁樣，佢哋覺得唔着呢啲嘢個安全感好低 。」受疫情影響，伴隨各種防疫規定，學生重返校園後，與同學處於「隔離」狀態，學校開始變得陌生。對於周遭「不一樣」的環境，兒童開始產生焦慮不安的情緒。

鄭又指，「有學童因開唔到口去廁所而瀨尿，需要返學帶尿片。」若幼兒在家近乎正常狀態，但重返社交生活卻不能建立正常社交，在需要説話的特定情境下沒有開口説過話，在家狀態與在外狀態判若兩人，猶如燈制般「熄燈開燈」，而且狀況持續超過一個月（開學的第一個月除外），那麽兒童就有機會患上「選緘症」。

台灣調查揭每140名小學生一人會患上

鄭穎賢指，「選緘症」的求助個案從疫情前一個月逾30宗，升至現時每個月逾50宗求助，即個案上升近7成。根據外國研究顯示，2歲7個月及4歲5個月為病發期高峰期。鄭表示，「選緘症」非罕見，台灣調查顯示，每140名小學生就有一人患上「選緘症」，並呼籲兒童在5歲前的黃金期接受治療。

不過因疫情緣故，家長錯過在母嬰健康院為子女檢查身心發展的機會，加上兒童欠缺幼稚園教育，就算接受網課的時間短，老師對兒童的觀察減少，只能見到鏡頭前的兒童，無法協助家長及早發現兒童發展異常的問題，影響患者得到治療的機會。

夢境分析師、催眠治療師盧梓冠認為，夢境有助家長協助家長了解兒童的內心感受，及早辨別兒童困境。他表示，不少夢境均由壓力形成，兒童的夢境大多直白，因此可透過分析夢境情節，了解抽象情緒感受的源頭。（黃煦緻攝）

夢境分析師、催眠治療師盧梓冠認為，夢境有助家長協助家長了解兒童的內心感受，及早辨別兒童困境。他表示，不少夢境均由壓力形成，兒童的夢境大多直白，因此可透過分析夢境情節，了解抽象情緒感受的源頭。例如若兒童受外來壓力，即學習上的壓迫、社交相處困難，通常會反映在追逐夢；若兒童受內壓力，即自我要求的壓力、達不到父母要求，通常會反映在下墜夢等。

家庭治療及社工黃嘉慧表示，家長應引導及示範社交互動，建立兒童的安全感。家長亦要幫助兒童應對焦慮情緒，嘗試形容兒童心底感受，陪伴兒童度過情緒。同時讓兒童自己學會調節情緒，而不是走向失控。