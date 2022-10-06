男子刺傷何君堯囚9年指太重　官稱行兇時決意令何嚴重受傷拒減刑

立法會議員何君堯於2019年11月區議會選舉前夕，於屯門街站被假裝支持者的男子用刀刺傷胸口，何的保鑣亦有受傷。施襲的男子承認有意圖傷人及傷人兩罪，被判囚9年。他就判刑提上訴，上訴庭法官早前聽取陳詞後，拒批出上訴許可，今(6日)頒發判辭解釋理據。對於施襲男指何君堯的傷勢不嚴重，心理影響亦輕微，原審的量刑起點明顯過重。上訴庭法官認為，何君堯因閃避而未有嚴重受傷，實屬幸運。而該罪的控訴要旨為施襲者意圖造成的嚴重傷害，而案中被告是決意要令何嚴重受傷。



上訴人董栢輝原被控企圖謀殺罪，他否認該罪，但承認屬交替控罪的有意圖而傷人罪，指董於2019年11月6日，在屯門湖翠路138至236號的行人路有意圖而傷害何君堯。他另承認同日同地，非法及惡意傷害何的保鑣張英才。

案發經過。(詳看下圖)

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原審官以12年為量刑起點

判辭指，董指原審法官就有意圖而傷人罪，以12年監禁為量刑起點，是明顯過重，認為該罪的控訴要旨在事主的傷勢。而何君堯的傷勢不嚴重，心理影響亦輕微，認為原審法官未有作充份考慮。

事主未嚴重受傷不一定減輕嚴重性

惟上訴庭法官指，該罪的控訴要旨為意圖造成的嚴重傷害。正如原審法官指出，何君堯因閃避而未有嚴重受傷，實屬幸運。若他沒有避開，其傷勢可致命。同時，本案對何的心理影響亦輕微，是因其樂觀性格，視負面事件為挑戰。董在行兇被制服後，仍不斷叫喊，顯示他決意要令何嚴重受傷。上訴庭法官強調，事主未有受嚴重傷害，不一定會減輕案件的嚴重性。根據案情，董被制服後，仍不住叫：「何君堯死啦！」、「殺咗何君堯」等。

上訴庭法官指，原審法官正確指出案中的加刑因素，包括董在案發前小心計劃犯案，及他刺向何的胸口，可致命等，認為董並無合理爭辯之處，拒批上訴許可。

案件編號：CACC 231/2021