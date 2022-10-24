政府刊憲規定明年10.21起　只准於藥房、持牌處所售賣止痛退燒藥

香港政府於上周五(21日)刊憲，將含撲熱息痛、阿士匹靈、水楊酰胺等止痛退燒藥物，納入受規管範圍，即由2023年10月21日起，只准藥房、持牌處所售賣這些藥物。有社交網站發文指，日後市民如需購買相關退燒止痛藥物，只可到持牌藥房及藥行，超市及便利店會「禁售」。不過，《香港01》記者翻查衞生署資料，發現各大超市及便利店大部份分店都已經持牌獲准出售藥物，即不受新修訂法例影響，但未經准許出售上述藥物，違例者每項罪行的最高刑罰為罰款100,000 美元及監禁兩年。



社交網站「醫藥德」在Facebook專頁發文表示，藥劑業及毒藥管理局轄下委員會決定加強對一糸列藥物的銷售管制，以保障公眾健康，由2023年10月21日開始，如需購買撲熱息痛、阿斯匹靈及乙水楊胺，需要到達持牌藥房及藥行，並指超市、便利店等往後不能再管有有關產品。

記者翻查衞生署轄下藥物辦公室網頁，發現獲授權毒藥銷售商名單，以及列載毒藥銷售商名單，除均有刊載各大超市及便利店的分店地址，換言之它們全屬於持牌處所，即使法例新修訂明年生效，仍可繼續出售有關藥物。

藥劑業及毒藥管理局轄下委員會亦向業界發信指，考慮到內地、澳門及澳洲的藥物只能在獲得許可的情況下在藥店或藥店售賣，經委員會全面審查後，決定加強對含撲熱息痛（Paracetamol）、阿士匹靈（Aspirin）、安替比林（Phenazone）、鄰乙氧苯甲酰胺（Ethenzamide）、异丙安替比林（Propyphenazone）、水楊酰胺（Salicylamide）的藥物作出銷售控制，以保護公眾健康。

▼10月21日 由2023年10月21日起，市民需到持牌處所購買退燒藥▼



日後違例賣藥 可判監兩年罰款10萬元

委員會決定修訂《藥劑業及毒藥規例》（第 138A 章）條例，並加入對以上六種藥物的限制，新條例將會在2023年10月21日起實施。換言之，市民如需購買以上藥物，必須到藥房、藥行個或其他持牌處所購買藥物，其他商店如未申請牌照則不能管有或出售藥物。

委員會又指，藥物註冊證持有人應審查並確保通過在包裝上列明雙語聲明「注意：服食過量有危險」以遵守法定標籤要求。委員會強調，任何非法銷售以上藥物，或銷售不符合規定的藥物

有相關標籤規定，違反《藥劑業及毒藥條例》及其條例。每項罪行的最高刑罰為罰款100,000元及監禁兩年。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，對有關修例表示支持，認為當局此舉有助確保市民安全，「有咩事都知道搵邊個」。（資料圖片）

崔俊明：修訂後可有效規管藥物發售

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，對有關修例表示支持，認為當局此舉有助確保市民安全，「有咩事都知道搵邊個。」他又指，現時撲熱息痛、阿士匹靈及水楊酰胺等常見退燒止痛藥屬於非毒藥，均可自行買賣，毋須持牌，「求求其其一間舖頭都買到……甚至網上無申請牌都賣到。」他認為修例能有效規管藥物。