蒙面男夜半入屋圖劫女鄰居　向事主露底褲後走　官憂對女性有危險

已婚會計文員用方巾蒙面，夜半潛入同屋邨一獨居女子的家，壓在女方身上並掐其頸聲稱打劫，期間他有用枕頭套等塞對方的口，其短褲扭扣亦已解並露出內褲，但他摸過事主大腿後便離開，女子只損失了枕頭套等物品。文員今（26日）在區域法院承認意圖搶劫而襲擊他人罪，法官指不明白為何被告搶劫時會露出內褲，並摸事主的腳，形容案情接近企圖強姦，直言被告要解決其真正問題，否則對其他女性構成危險，又稱，若他是獨居女性，恐會惶惶不可終日。把案押後至11月9日判刑，以候事主的創傷報告。



求情稱慌亂下亂抓物控制事主

被告蕭維，38歲。他被控於2021年4月23日，在馬鞍山恆安邨恆江樓某單位，意圖槍劫面襲擊一名女子。

辯方求情時指被告非有心令事主受傷，他只是在極為慌亂下抓床上的物件，以控制事主，被告就本案致歉，被告的妻子和父母亦有到庭支持他。

被告與女事主均居於同一屋邨。(詳看下圖)

官對被告露底褲感好奇

惟法官坦言案情「好奇怪」，指被告搶劫會露出內褲等。事主深夜入睡，突有人騎在她身上，必感到驚恐。

事主夜半發現遭方巾蒙面男壓著

案情指，事主當日晚上在睡房睡至約凌晨1時許，突然感到胸部受壓，並看到以運動方巾蒙臉的被告，被告的身體壓在她的身上，又用雙手掐著她的頸，事主尖叫求救，被告便拿起被子蓋入事主的嘴，叫事主不要尖叫，聲稱打劫，然後用枕頭壓著事主的頭，並把枕頭套塞進她的口。

摸事主大腿外側後拉上褲子

被告其後把事主推向床邊角落，事主看到被告的內褲，發現他的短褲沒有拉上拉鏈，其短褲的鈕扣已完全解開。被告有撫摸事主的大腿外側。

惟被告又拉上短褲的拉鏈，並索取事主的手提電話，事主則回應需要尋找。她聽到單位木門「嘭」一聲關上，發現被告已離開。事主事後發現四條鑰匙、兩個枕頭套等不翼而飛。

案發時所穿內褲放背包

警方調查後鎖定被告身份，翌日在被告所住於恆星樓的單位拘捕他。被告向警員表示，其背包內的藍色內褲，是他前一日所穿，警員遂檢取該內褲。

案件編號：DCCC 1006/2021