入境事務學院開放日　首次展示緊急應變隊武力裝備

入境事務學院今（29日）舉辦開放日，吸引1,500名市民到場參觀。首次展示入境處兩年前成立緊急應變隊的裝備，包括防暴槍、胡椒球及催淚粉等，主要用來應對被拘留人士一旦發生的肢體衝突事件及大型事故。同場亦進行中式步操表演，加入慶祝香港特區成立25周年的元素。



開放日以香港特區成立25周年，以「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」為主題，設置多個展覽，透過專人講解、專業演示及攤位遊戲，以互動形式向市民介紹入境處的工作，包括協助在外香港居民小組工作、反恐工作、新一代電子特區護照及戰術裝備等，讓市民了解入境處在維護和落實一國兩制、保障國家安全、服務境內和境外市民的各項工作。

裝備包括防暴槍、胡椒球和催淚粉

入境處緊急應變隊於2020年6月成立，負責應對及處理屯門青山灣入境事務中心內被拘留人士的肢體衝突事件及大型事故。應變隊的裝備在是次開放日首次曝光，現場示範了緊急應變隊成員穿著的防刺背心、戰術頭盔、戰術靴等。



發生衝突時，緊急應變隊先使用最低武力的防暴槍，其後對地下射胡椒球，令對方反抗能力降低，若對方仍未能被制服就會使用催淚粉。

這是隨著《武器條例》及《火器及彈藥條例》的修訂獲得通過，入境處成員獲准管有槍械及彈藥以執行職務。示範完結後，有學生與武器以及緊急應變隊合照。

中式步操排出「HKID」及「HK25」字樣

學院開放日亦安排了中式步操表演，隊列先後排出「HKID」及「HK25」字樣，寓意入境處慶祝香港特區成立25周年。

入境處處長區嘉宏表示，為響應「青年興、國家、香港興」現時已與20多間學校合作，吸引400多位學生加入入境事務處青少年領袖團，培養他們的國家情懷、認識祖國發展。



就讀中四的吳萃恆指，已加入入境處青少年領袖團兩年，透過學習中式步操、國歌國旗國徽等國民教育課程，增加國民身份認同，未來亦打算投身紀律部隊。

入境處處長區嘉宏表示，為響應「青年興、國家、香港興」現時已與20多間學校合作，吸引400多位學生加入入境事務處青少年領袖團。（余俊亮攝）

入境事務學院亦展示出非接觸e道、1961至2022年的歷史回顧、制服等，更為中學生舉辦招聘講座。