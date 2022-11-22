飛利浦睡眠呼吸機苦主追討逾年仍回收無期　無奈停用嘆被忽視訴求

衞生署去年六月接獲生產商Philips Respironics通知，指其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體，約二萬台受影響裝置已於本港出售。生產商四個月後指已開始執行在香港的糾正措施，期望在未來12個月內完成相關工作。

不過，12個月的承諾期過去，有嚴重睡眠窒息的用家苦等逾年，仍遲遲未獲回覆跟進事宜，只能與職員機械式對話，欠缺一個交代，要求生產商向所有用家致歉，並盡快協助更換經安全測試的呼吸器。



衞生署強調，一直積極跟進個案，敦促該公司加快處理呼吸器之回收及後續安排；飛利浦回覆表示，香港市場已執行糾正措施的受影響設備數量超過4,300部。



衞生署去年6月接獲生產商Philips Respironics通知，指其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體。（資料圖片 / 勞敏儀攝）

李小姐兩年多前花費8,000多元購入涉事的呼吸器，從新聞得知機件有問題，已即時停用，展開漫長追討之路。她向生產商登記個人資料後，多次致電仍沒有確實跟進回覆，職員僅重覆指主管無暇接聽、會將個案上報、要排隊等候回覆，不禁質疑「上年十月排到宜家都未排到，究竟我係排第幾個？」對方又稱公司地址及電郵屬「內部秘密」而拒絕提供，無奈指對方猶如「一個有生命的機械人」，永遠無法從電話中得到確實答案。

睡覺時提心吊膽 呼吸器放床邊提醒要追討

她說，自從確診患有嚴重睡眠窒息症，已接受終身要與呼吸器同行，否則有機會引致心臟及血壓等問題，但從新聞知道自己的呼吸器有問題後，已不敢再用，亦對其他呼吸器失去信心，只靠自己調節，但睡覺時仍要提心吊膽，出現精神困擾，同時亦把呼吸器一直放在床邊，提醒自己每隔一段時間要致電追討。

她批評，並非人人有經濟能力購買新機，但政府未提供協助，又感生產商無誠意處理，只能無了期等候，成為被忽視的一群，要求生產商向所有用家致歉，並盡快協助更換經安全測試的呼吸器。

衞生署：已敦促加快處理呼吸器回收及後續安排

《香港01》就李小姐的投訴分別向衞生署及飛利浦查詢。衞生署回覆表示，自去年6月16日接獲生產商（Philips Respironics） 之全球性特定型號呼吸器的安全通知後，一直積極跟進個案，包括於同日發出新聞稿通知市民、醫療機構及相關醫療專業團體該事件；與有關產品的本地負責人飛利浦電子香港有限公司聯繫，以了解情況及評估風險。

衞生署已指示該公司向公眾發放更多有關是次回收事件的最新資訊，及設立熱線供受影響人士查詢，並敦促該公司加快處理呼吸器之回收及後續安排。

飛利浦：香港市場已糾正受影響設備逾4300部

飛利浦於本月21日回覆表示，目前飛利浦睡眠和呼吸護理業務Philips Respironics已生產約400萬台替代設備及維修組件，並預計於2022年內，完成有關糾正計劃全球百分之90的設備生產及付運工作。目前，在香港市場已執行糾正措施的受影響設備數量超過4,300部。

事主：至今仍未獲跟進

李小姐今天（22日）表示，飛利浦至今仍未與她聯絡跟進換機事宜，她與一眾「苦主」成立的討論平台也沒有人提及已獲跟進。



飛利浦於去年6月就其「睡眠和呼吸護理業務」旗下持續正氣壓（CPAP）裝置、雙正氣壓（BiPAP）裝置和機械式呼吸器裝置中，使用的隔音泡棉存在的潛在健康風險進行公告。同時在飛利浦香港官方網站提供睡眠和呼吸護理產品糾正計劃的中文專頁，以加強與受影響用戶的溝通，網頁資訊亦會適時更新。

有關飛利浦睡眠和呼吸護理產品糾正計劃全球資訊，可瀏覽這裡。