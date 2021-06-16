Philips Respironics呼吸器泡棉或釋放化學氣體　約二萬台已出售

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-16 22:28

衞生署今日（16日）接獲生產商Philips Respironics通知，其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體，正自願回收特定型號呼吸器。有關呼吸器用以治療呼吸狀況，包括阻塞性睡眠窒息症，約2萬台受影響的裝置已於本港出售。

隔音泡棉可降解成微粒 令使用者攝入

根據生產商的公布，呼吸器使用的隔音泡棉可能會降解成微粒，並可能會進入裝置的空氣管路並由使用者攝入或吸入；而泡棉可能會釋放某些化學氣體。使用未經授權許可的清潔方法，可能會使泡棉的降解加劇，且在操作期間可能發生氣體釋放。

生產商提醒正使用有關呼吸裝置的人士，應停用裝置並與醫生商討最佳的治療方案；正使用有關裝置進行生命維持治療的人士，在諮詢醫生之前，則請勿停止或改變現有的處方治療。

衞生署已通知醫院管理局、私家醫院、護理院舍及醫療專業人員有關回收。發言人表示，至今沒有接獲在本港使用與受影響裝置相關的不良事件的報告。

以下是受影響型號的所有序號，並於2021年4月26日前生產的裝置：

E30（緊急使用授權）；



DreamStation ASV；

DreamStation ST, AVAPS；

SystemOne ASV4；

C-Series ASV；

C-Series S/T and AVAPS；

OmniLab Advanced+；

SystemOne (Q-Series)；

DreamStation；

DreamStation Go；

Dorma 400；

Dorma 500；

REMstar SE Auto；

Trilogy 100；

Trilogy 200；

Garbin Plus, Aeris, LifeVent；

A-Series BiPAP Hybrid A30；

A-Series BiPAP V30 Auto；

A-Series BiPAP A40；及

A-Series BiPAP A30。