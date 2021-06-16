Philips Respironics呼吸器泡棉或釋放化學氣體　約二萬台已出售

衞生署今日（16日）接獲生產商Philips Respironics通知，其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體，正自願回收特定型號呼吸器。有關呼吸器用以治療呼吸狀況，包括阻塞性睡眠窒息症，約2萬台受影響的裝置已於本港出售。
隔音泡棉可降解成微粒 令使用者攝入
根據生產商的公布，呼吸器使用的隔音泡棉可能會降解成微粒，並可能會進入裝置的空氣管路並由使用者攝入或吸入；而泡棉可能會釋放某些化學氣體。使用未經授權許可的清潔方法，可能會使泡棉的降解加劇，且在操作期間可能發生氣體釋放。
生產商提醒正使用有關呼吸裝置的人士，應停用裝置並與醫生商討最佳的治療方案；正使用有關裝置進行生命維持治療的人士，在諮詢醫生之前，則請勿停止或改變現有的處方治療。
衞生署已通知醫院管理局、私家醫院、護理院舍及醫療專業人員有關回收。發言人表示，至今沒有接獲在本港使用與受影響裝置相關的不良事件的報告。
以下是受影響型號的所有序號，並於2021年4月26日前生產的裝置：
E30（緊急使用授權）；
DreamStation ASV；
DreamStation ST, AVAPS；
SystemOne ASV4；
C-Series ASV；
C-Series S/T and AVAPS；
OmniLab Advanced+；
SystemOne (Q-Series)；
DreamStation；
DreamStation Go；
Dorma 400；
Dorma 500；
REMstar SE Auto；
Trilogy 100；
Trilogy 200；
Garbin Plus, Aeris, LifeVent；
A-Series BiPAP Hybrid A30；
A-Series BiPAP V30 Auto；
A-Series BiPAP A40；及
A-Series BiPAP A30。