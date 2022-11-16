獅子山隧道擴建｜開放北行管供單車用待研究　運輸局憂阻緊急用途

獅子山隧道為連接沙田和九龍交通的主幹道，啟用逾半個世紀，政府早前宣布計劃擴建獅子山隧道，料2025年展開工程。按計劃，除將南行隧道管道擴至三線行車，亦會興建新的三線隧道管道，取代原來北行隧道管道，原管道則會封閉作緊急用途。



有意見提出開放原北行隧道管道予單車及行人使用，運輸及物流局今日（16日）書面回覆立法會議員李梓敬提問指，有關建議會影響該管道未必能在有需要時迅速開放作緊急行車用途，亦要考慮兩邊出入口網絡配套設施限制、相關隧道沙田及九龍兩邊出入口網絡配套設施的限制、相關消防、安全逃生、技術上的限制、成本效益等，指會深入探討建議的可行性。



獅子山隧道。（資料圖片）

根據路政署早前提出的計劃，工程會把原來南行隧道管道擴至三線行車，並在南北管道中間興建一條長約1.4公里的三線行車管道，取代現有的北行隧道管道，屆時獅子山隧道將成為三線雙程隧道。至於原來的北行隧道管道則會封閉。

有地區團體早前提出可開放原北行管道，予單車及行人使用，更發起聯署希望當局考慮。運輸及物流局回覆議員查詢，稱有關建議除了會影響北行隧道管道未必能在有需要時迅速開放作緊急行車用途外，亦需考慮獅子山隧道沙田及九龍兩邊出入口網絡配套設施的限制、相關消防、安全逃生、技術上的限制、成本效益等。

該局雖指有較大限制，但仍未完全「落閘」，僅稱會深入探討建議的可行性，包括積極與相關持份者保持溝通，及同時繼續與相關政策局和部門商討善用該隧道管道的安排。

該局又說，早前已就獅子山隧道改善工程刊憲，計劃於明年就項目展開詳細設計，希望可於2025年展開工程，工程會分階段進行，以維持現有行車線數目在繁忙時間維持不變。該局期望在動工後四年啟用新管道，然後在啟用新管道四年後可以提供雙管道三線行車，即預計最快2034年可完成所有隧道擴建工程，屆時管道容車量會由每小時3,600小客車單位增加至5,400小客車單位。

政府擬於現有獅子山隧道的北行及南行管道之間，加建新的管道，取代原有的北行管道。（九龍城區議會文件）

該局續稱，現時土木工程拓展署正在推展大埔公路(沙田段)擴闊工程，預計將於2023年完成；沙田T4號主幹路亦將於完成所需法定程序和設計工作後，向立法會申請撥款於2023年開始進行建造工程，預計落成後有助舒緩沙田及鄰近地區的交通情況。