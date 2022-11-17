血管瘤撕裂病人裁死於自然　聞醫院曾4次拒收其兄　妹稱仍覺憤怒

六旬漢腹部不適到荃灣仁濟醫院求醫，被診斷血管瘤撕裂，急需轉往同一聯網並有相關設備的廣華醫院治療，但院方以病人血壓偏低，認為不宜轉院，一小時內四度拒絕接收該病人。該病人最後需跨網轉至瑪麗醫院做手術，惟術後留醫9天死亡。死因庭就事件展開研訊，2男3女陪審團今（17日）退庭商議約一個半小時後，一致裁定死者死於自然。死者胞妹稱對裁決感無奈及憤怒，覺其兄的生存機會被扼殺。



死者胞妹稱每想起事件仍感憤怒

死者胞妹在庭外表示，對於裁決結果感到無奈，認為死因庭提供「死於自然」及「死因存疑」裁決選項，陪審團「冇咩選擇」。她又指，直至是次研訊才知道廣華4度拒收兄長，直言院方「扼殺阿哥生存機會」，事件留下的創傷無法平復，每次想起事件便感憤怒，「無奈感無力感呢一世都有」。

陪審團建議調低轉院門檻

陪審團向醫管局提出兩項建議：局方應有統一不同醫院的轉院指引，以讓醫院跟從；調低轉院門檻，即假如病人符合「血壓低於80」或者「清醒」其中一項條件，便應考慮轉院。

死者蔡志德的兩名妹妹稱，聽取聆訊後感無奈，覺得其兄生存權利被扼殺。(凌子淇攝)

事發時已退休的死者蔡志德（67歲），2019年4月3日在瑪麗醫院證實不治，醫管局被列為研訊中的利害關係方。

仁濟不設血管科需轉院做手術

死因裁判官何俊堯今早引導陪審團時指，綜合研訊7名證人的證供，蔡2019年3月25日腹部不適，翌日凌晨送往仁濟醫院急症室，後被診斷出腹部血管腫瘤撕裂，但因仁濟不設有血管科，故需根據指引安排轉介蔡到同聯網的醫院做手術，而當天當值的醫院為廣華醫院。

廣華指蔡血壓過低不宜轉院

何官續指，仁濟外科醫生梁國達26日凌晨3時31分至4時26分，多次請求廣華安排轉院，惟廣華以蔡血壓過低為由，不適合轉院。即使後來蔡的血壓回升，但廣華回覆只是仁濟對他加大強心藥後的跡象，繼續拒絕轉院請求。蔡於4時40分心臟停頓，搶救後回復心跳，但情況轉差，同日獲跨聯網的瑪麗醫院接收，手術後一直昏迷，延至4月3日不治。

死者蔡志德的轉院經過。(詳看下圖)

醫生強調無反對做手術

廣華醫院血管外科副顧問醫生黃善恒稱，沒有印象蔡當日上壓曾達80或以上，即符合轉移病人的指引要求，強調他只是反對轉院而非做手術。因當時蔡曾加大強心藥份量，情況或會持續惡化，預計短時間內會出現心臟停頓，黃認為他無法趕及轉院做手術。

專家指蔡若不轉院便是死路一條

何官引述專家證人中文大學講座教授劉潤黃證供，他指出參考醫學數據，蔡理應可以轉院。就算蔡有機會在移送途中心臟停頓，但若不轉院便是死路一條，「有咩衰得過死？」劉認為，院方當日單憑蔡血壓決定轉院與否並不足夠，而即使病人在轉移途中出事，責任仍落於提出轉院的醫院，既然廣華是當日當值醫院，便應接收蔡。

官向陪審團提出兩個選擇

何官總結，解剖結果顯示蔡直接死因為心肌梗塞，而心肌梗塞則由血管瘤破裂和粥樣硬化所致，針對死亡結論，陪審團可以考慮「死於自然」或「死因存疑」兩個選項。

案件編號：CCDI-272/2019