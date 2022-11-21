蒙面男入屋圖劫女鄰居　掐頸摸大腿向事主露底褲　囚32個月

案底纍纍的已婚會計文員用方巾蒙面，夜半潛入同屋邨一獨居女子的家，壓在女方身上並掐其頸聲稱打劫，期間他用枕頭套等塞對方的口，其短褲扭扣亦已解並露出內褲，但他摸過事主大腿後便離開，女子只損失枕頭套等物品。文員早前承認意圖搶劫而襲擊他人罪，法官李慶年今（21日）在區域法院判刑指，被告單獨行事，只使用一次性的暴力，但事件對事主造成的精神傷害不淺，包括難以入睡、胃口變差、近口部位置留有疤痕等，而疤痕更對從事模特兒及美容的事主深受影響。經考慮後，法官最終判被告入獄32個月。



被告蕭維（38歲）承認於2021年4月23日，在馬鞍山恆安邨恆江樓某單位，意圖槍劫及襲擊一名女子。

報告顯示事主事後患抑鬱症及創傷後遺症

法官指，被告於2002至2018年間有7項案底，分別獲判處感化令或社會服務令，但過去刑罰似乎對他沒有起作用。在本案中，他沒有使用武器，所使用的武力明顯是想要控制事主，導致事主臉、頸、上下肢受傷，臉頸有多處擦傷和抓狠，另事主遺失掛鎖、枕頭套等，估值650元左右。

法官又指，被告行為必定令事主感到非常害怕，創傷報告顯示她事後患上抑鬱症及創傷後遺症，需要開燈、加門鎖，及在睡前與朋友對話才較為安心，但仍難以入睡和時常發惡夢。此外，事主胃口變差，最差時瘦了30磅，近口部位置因事件留下疤痕，對從事模特兒及美容的她深受影響。

法官提到，事主認為媒體曾經披露其全名、地址等個人資料，間接令她更加擔憂被告家人會尋仇。她時常擔心個人安全，並且用錯方法強迫自己忘記事件，心理學家建議她接受心理輔導治療。法官建議社會福利署協助事主另覓住所，又指媒體報道時需加強敏感度，避免對事主造成二次創傷。

法官指被告有備而來 拒接納一時衝動犯案

法官認為，被告在午夜進入事主位於毗鄰大廈的單位，明顯有備而來，早有預謀，拒納辯方稱他一時衝動的說法。他單獨行事，程度比同類案件相對輕微，惟這件看似是搶劫的事件對事主造成的傷害不淺，最終判被告入獄32個月。

案情指，事主當晚在睡房睡至約凌晨1時許，突然感到胸部受壓，並看到以運動方巾蒙臉的被告，以身體壓在她的身上，又用雙手掐著她的頸，事主尖叫求救，被告便拿起被子捂著事主的嘴，叫她不要尖叫，聲稱打劫，然後用枕頭壓著事主的頭，並把枕頭套塞進她的口。

被告其後把事主推向床邊角落，事主看到被告的內褲，發現他的短褲沒有拉褲鏈，鈕扣已完全解開。期間，被告撫摸事主的大腿外側。

惟被告又拉上短褲的拉鏈，並索取事主的手提電話，事主則回應需要尋找。她聽到單位木門「嘭」一聲關上，發現被告已離開。事主事後發現四條鑰匙、兩個枕頭套等不翼而飛。警方調查後鎖定被告身份，翌日拘捕他。被告向警員表示，其背包內的藍色內褲，是他前一日所穿，警員遂檢取該內褲。

案件編號：DCCC 1006/2021