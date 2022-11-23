伊院懶理高溫　按計劃停病房冷氣維修三周　高見28度　病人叫苦

今年天氣較熱，踏入 11月尾，仍未見秋意，早兩日氣溫最熱更高達28度。《香港01》接獲投訴，伊利沙伯醫院一個內科病房由11月11日起，暫停冷氣供應三星期，由於病房內長時間悶熱，不少在病房內工作的醫護及留院病人均叫苦連天。



伊院回覆記者查詢時表示，為確保醫院中央空調系統機能及穩定性，會根據年度維修計劃，於天氣較涼時，逐步為院內普通病房的中央空調系統進行定期檢修工作和更換工程。在工程進行期間，院方已因應病房情況設置多部通風扇及移動式高效空氣過濾装置，保持空氣流通，並定時監察情況以確保符合感染控制規定。



《香港01》接獲投訴指，伊利沙伯醫院一內科病由11月中起暫停冷氣供應三星期，病房內不少工作的醫護及病人都苦不堪言。（資料圖片）

11月11日起停冷氣三周 有兩日氣溫高見28度

《香港01》接獲投訴指，伊利沙伯醫院E6內科病房由11月11日起暫停冷氣供應三星期，病房內不少工作的醫護及病人都苦不堪言。翻查過去多日的天氣報告，有5日最高氣溫達27度，當中有兩日氣溫更高達28度。

醫護病房內工作「大汗疊細汗」

今年天氣不似預期，12月將至，但很多時日間仍有20多至近20度，但伊院的E6內科病房卻仍然按計劃，由11月11日起暫停冷氣供應三星期，由於近日天氣持續炎熱，病房內不少留院病人均叫苦連天，而要在病房工作的醫護人員就更加辛苦，經常出現「大汗疊細汗」的情況，甚至見到制服上都有明顯汗漬。

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院方：按計劃檢修空調系統及進行更換工程

伊院回覆查詢時表示，醫院是按照預定的年度維修計劃，於一個普通內科病房進行空調系統的檢修工作和更換工程，有關病房除了接收一般的內科病人，亦會接收腸胃和內分泌科的內科病人。院方解釋，相關計劃是確保醫院中央空調系統機能及穩定性，故會在於天氣較涼時，逐步為院內普通病房的中央空調系統進行定期檢修工作和更換工程。定期檢修工作和更換工程會分批進行，以減少對住院病人的影響。

病房内安裝臨時冷氣裝置

院方強調，在工程進行期間，院方已因應病房情況設置多部通風扇及移動式高效空氣過濾装置，保持空氣流通，並定時監察情況以確保符合感染控制規定，而在有需要時，亦會安排在病房内安裝臨時冷氣裝置，以盡量維持病房内的温度，減低對職員及病人的影響。

醫院設施管理部亦會與相關病房及醫院感染控制組溝通，採取應對措施，確保病房運作不受影響，希望病人明白和諒解。