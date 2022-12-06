支聯會案｜李卓人高院申請保釋被拒 　官指李在曾保釋期間犯案

前支聯會主席李卓人，被指違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正等候審訊。繼早前同案被告何俊仁申請保釋獲批後，李今(6日)亦向高等法院申請保釋，國安法指定法官陳慶偉聽取陳詞後，考慮到李已賣樓，妻女亦已離港，指他已有多項案底，且李疑曾在保釋期間內犯案，而他所面對罪名一旦罪成，將面對長期監禁，最後拒絕讓李卓人保釋。旁聽人士在李的保釋申請被駁回後，向李打氣，著他「撐住」。



不同政治光譜人士撰信證李為人

資深大律師陳政龍今早替李卓人申請保釋，指李多年間爭取改善工人權益。此外，陳政龍亦呈上多封信件，包括前香港運輸及房屋局局長張炳良、前公民黨主席余若薇、職工盟前會長劉千石和前香港立法會議員石禮謙的信件。陳指，該些信件來自不同政治光譜。

三名被告的保釋情況。(詳看下圖)

李已賣樓妻女已離港

法官問及，李曾在2021年賣樓，成交價約1000萬元，同時妻子和女兒已離港。陳政龍回應指，李的妻子和女兒已離港，但他的九旬母親仍在港，李珍惜和母親相處的時光。至於賣樓一事，陳解釋出售物業所得，部份還清按揭和支付母親的醫療費用，或給予李的妻子，李銀行戶口內的款項不足100萬元。陳政龍表示李可以提供50萬元保釋金，以和兩名擔保人各提供20萬元保釋金。

控方指李有多項案底

律政司代表回應指，李過往利用不同方法，發表危害國安的言論。部份更是在國安法實施後發表。李亦有多項案底，涉及組織和參與未經批准集結等控罪。

官指李若罪成將面對頗長刑期

法官裁決時指，李現時面對的控罪嚴重，案中的證據大部份不受爭議，似乎案中的證供強。案件主要爭議，為支聯會的五大綱領中，「結束一黨專政」，是否屬煽動他人顛覆國家政權。法官指此涉及如何詮釋，李一旦罪成，將面對頗長的刑期。法官又指，即使國安法實施後，李仍繼續做出涉案行為。

未能信李保釋後不續作危害國安的行為

法官亦考慮李去年出售物業，家人已離港。同時，李有多項案底，部份在保釋期間犯案。法官未能信納李若獲保釋，不會繼續做出危害國安的行為，因此拒批保釋。

李等3人早前已表示不會認罪

案中4被告包括：支聯會、李卓人（64歲，工會幹事）、何俊仁（69歲，律師）、鄒幸彤（37歲，律師），被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。李卓人、何俊仁、鄒幸彤將不認罪，由破產管理署委派法律代表的支聯會則未有答辯意向。何俊仁於今年8月獲准以現金及人士合共110萬元保釋。

何俊仁、民主黨前主席劉慧卿和「阿牛」曾健成今到庭旁聽，李卓人被帶離法庭時，多名旁聽人士向他揮手。

此外，鄒幸彤日前在社交平台發文，指收到律政司的信件，要求案件在沒有陪審團的情況下審訊，並提出3項理由，包括案件具有涉外因素、保障陪審員及家人的人身安全，以及若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

案件編號：HCCC155/2022