兔年｜明起銀行換新鈔　首三日8時營業　滙豐每日派籌換新套裝

踏入1月，意味農曆新年將至，利是不遠矣。提提大家，金管局與三間發鈔銀行明日（5日）起至年三十（21日）將提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，相關銀行明起至周六（7日）會提早1小時、即早上8時營業，提早時間專門提供換新鈔服務。



金管局提醒，市面「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用，亦鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。



滙豐分行早前表示，網上預約換領「新鈔套裝」的名額已經額滿，但市民仍可於明日至1月21日期間的上午時段到任何分行，銀行會派發當天「新鈔套裝」的換領籌號。



▼2020年1月14日 市民到匯豐銀行分行排隊兌換新鈔▼



金管局與三間發鈔銀行，滙豐、渣打及中銀明起至1月21日將提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

—於提供換鈔服務的首三天，即2023年1月5日（星期四）至1月7日（星期六），提早營業時間至早上八時；



—指定上述的額外營業時段，即2023年1月5日（星期四）至1月7日（星期六）早上八時至九時，專門用作提供換鈔服務；及



—繼續實施人流管理措施，例如於2022年12月31日（星期六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排



市民傳統上仍喜歡兌換新鈔派發利市。 （資料圖片）

金管局鼓勵利用電子支付派利是

金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。該局稱，派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量。

該局又建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋需在服務開首數天趕往兌換。