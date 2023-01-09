大廈漸引入新式雙重升降機助改善服務　帶動人流物流增運行效率

在高樓大廈林立的香港，升降機是幾乎是每幢大廈必備的屋宇裝備設施，並有嚴格的安全要求，而香港長期面對土地供應不足問題，故興建升降機亦更要顧及如何盡用空間，減少佔用樓面面積以增加大廈的可使用樓面。

早年本港在外地引入雙重升降機（Dual Lift）中的雙層升降機（Double Deck）設計，有效節省升降機機槽佔用的空間。近年本港更引入「進化版」的雙子升降機（Twin Deck），兩部共用機槽的升降機可分開升降，進一步增加使用效能，若能推廣至不同樓宇，相信可以為面對土地供應緊張問題的香港增加不少可用空間選項。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者過去亦曾在文章提及不同升降機設備問題，為節省樓面空間，以往工程業界會利用不同辦法減少升降機機槽面積，但隨著大廈不斷向高空發展，無可避免要裝設更多升降機去應付使用者所需。近年不少醫院亦越建越高，為應付龐大的醫護人員、病人、探訪者和醫療儀器及後勤用品物流的使用量，越來越多醫院在改建或重建樓層時會考慮引入智能派送升降機 （即選乘目的樓層祗在升降機大堂作出，而不是在個別升降機內），提供優化上落運輸服務給醫護員工使用。

過去本港有大廈曾在從外國引入雙層升降機系統，即在同一個升降機機槽中設有上下兩部連體升降機，如灣仔有一臨海高層大廈及銅鑼灣一幢大型商廈亦有使用此設計。這些雙層升降機系統只容許兩部連在一起的升降機同時升降，即當上層升降機向上升時，下層升降機無法向下移動。基本上乘客可以在地面層進入下層升降機，但僅為偶數樓層服務，而往奇數樓層乘客要往地面上一層登入。有實際例子顯示，這種系統比傳統設計將接載乘客效率提高至兩倍，建築物業主更可將建築物可用空間增加幾達四分之一。

近年雙重升降機從雙層設計經過改良，成為雙子式，即上下兩部升降機不是連體，在運行時不一定要向同一方向移動，而是可以分開在不同樓層升降。據知早前港島區一幢商用大廈便引入了此設計，在數部升降機機槽內設置了可以自由上落的雙子升降機，配合智能化派送控制系統或稱為 DCS（Destination Control System），按不同樓層的使用者需要將其派送到所需要樓層，相信是本港首次有商用大廈升降機引入此系統。

不過，此設計亦有限制，當上層升降機降至較低位置時，下層升降機移動空間收窄，若其中一部升降機正在接載使用者，另一部升降機或要停下等候，上層升降機亦無法將使用者送達至地面樓層，運作上必須配合DCS 智能派送系統才能成事。

此智能化雙重升降機雖能為用家帶來更高效益，加快整幢大廈的運送人流和物流流量和效率，但若大廈長期有長者或行動不方便者出入，考慮到他們或在使用智能升降機時可能有困難或不容易掌握到 DCS 智能系統操作，故要全面在所有大廈使用此系統或有一定困難。

整體來說，筆者認為這類較新的雙重升降機系統無論是雙層或是雙子式，都可以提高升降機使用效能，有助減少升降機佔用空間，變相令可用住宅或商業樓面增加。部分高層數建築設計或狹窄平面的大廈甚有潛力引入此類系統，包括人流使用量甚高、升降機大堂長期「大排長龍」的大型商場等，亦可考慮以此系統來疏導人流，帶動場內流轉，同時可為建築物增值。

按：雙重升降機（Dual Lift) 是筆者提出的名稱用作界定其兩種設計為雙層式（Double Deck）或雙子式（Twin Deck）

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

