通關｜澳門船票/港澳快綫買一送一優勢、吸港人赴澳遊玩惟須過夜

香港及澳門恢復通關，澳門旅遊局今日（10日）公布，香港居民於1月13日至3月31日期間，乘港澳穿梭巴士（港澳快綫）或搭船到澳門，可獲「買去程送回程」優惠，但去程與回程不能同日，以鼓勵港人在澳門過夜住宿。



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澳門旅遊局表示，為刺激香港居民遊澳意慾，優先選擇澳門為首要旅遊目的地，旅遊局與多家提供往來港澳交通服務的營辦商合作，將於1月13日至3月31日向香港居民推出港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」的買一送一優惠，回程不可與去程同日，鼓勵旅客在澳過夜住宿，增加留澳時間。

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旅遊局指出，目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航，並將陸續有更多相關服務營辦商加入。

現時，香港入境澳門的人士毋須出示任何新冠病毒檢測證明，港珠澳大橋港澳口岸恢復24小時通關服務，港珠澳大橋邊檢大樓東停車場已復運並推出免費泊車優惠。

旅客可向各營辦商查詢優惠詳情、條款及細則以及購票：

港澳快線查詢網站：www.tilchinalink.com/ticket.php

澳門諮詢電話：（853）2832 2198

香港諮詢電話：（852）2979 8778

噴射飛航查詢網站：www.turbojet.com.hk

澳門諮詢電話：（853）2855 5025

香港諮詢電話：（852）2859 3333

金光飛航查詢網站： www.cotaiwaterjet.com

澳門諮詢電話：（853）2885 0595

香港諮詢電話：（852）2859 1640



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