疫情香港｜確診重上2000宗水平　多27人死　總確診人數逼近300萬

本港今日（25日）新增2,295宗確診，重上二千宗水平，較昨日（25日）1,987宗相比微升308宗或15.5%。院舍方面，有11間院舍有確診個案，當中有17名院友及3名員工確診。本港累計確診總數為2,863,069人，逼近300萬大關。



另外，再多27名患者死亡，七日平均死亡人數進一步回落至37.9人，七日平均死亡率同樣微跌至1.286%，累計死亡人數13,230人。



今日疫情概要：



-增2,295宗確診，較昨日升15.5%。

-輸入個案30宗，佔整體個案比率1.29%。

-新增27人死亡，7日平均死亡微降至1.28%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,230人。

-多11間院舍出現個案，包括17名院友及3名職員。

-確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,863,069人。

本港新冠肺炎確診數字回穩，錄得2,295宗確診，繼昨日跌至1,000宗水平，今日再重上2,000宗水平，較昨日微升308宗或15.50%，當中本地個案佔2,265宗。

輸入個案跌至30宗，連續第6日回落至雙位數水平，佔整體個案比率1.29%。新增的輸入個案中，包括4宗核酸檢測陽性（1宗確診及3宗無症狀感染個案）及26宗快速抗原測試陽性個案。

衞生署公共衞生化驗服務處收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約36.33%（七天移動平均比例）。

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+ 8

新變異病毒方面，未有發現新輸入及本地個案。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括1宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、14宗BF.7及40宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則累計發現196宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。

今日為學校假期，故未有新呈報個案。至於院舍方面，11間院舍有確診個案，當中有17名院友及3名員工確診位於深水埗的榮昌護老中心有6名院友及1名員工確診。

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為90%。昨日有2,440名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有157名新增確診病人，1,203人需要入住隔離設施，384人正接受氧氣治療，50人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為6.4%。

新增呈報11名危殆及8名嚴重的確診病人，現時合共有124名危殆及129名嚴重的確診病人留醫，當中28名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為12.1%。

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+ 18

截至今日零時零分，新呈報27宗死亡個案，涉及17男10女，年齡介乎61歲至93歲，其中有6人來自院舍。至於疫苗接種方面，8人無打針資料，有3人已打4針、12人已打3針、2人已打2針、2人已打1針。根據初步分析，當中10名病人的死因與新冠病毒有關，其餘17名病人的死因沒有關連。