民間煙花多區綻放　屯門前區議員：煙花較往年頻繁　貓狗嚇到屙血

「爆竹一聲除舊歲」是農曆新年傳統，雖然本港早已禁止放煙花、爆竹等高危活動，但踏入兔年，本港多區仍處處出現「民間煙花」賀新禧。屯門前區議員張錦雄今日（25日）在電台節目表示，近年放煙花的情況較以往頻密，估計會放到正月十五（２月5日），對已復工的居民造成滋擾，甚至有貓狗被噪音嚇至「屙血」，放煙花的球場亦被燻黑、垃圾散落一地，質疑警方執法不力，無法制止居民放煙花。



▼1月23日 油糖年初二晚有人非法放煙花▼



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張錦雄早上在港台節目《千禧年代》表示，近兩年發現，屯門藍地附近的鄉村，不僅農曆新年會放煙花，就連中秋和電視台的選秀決賽亦有居民違法放煙花。他續指，今年年三十晚（上周六，21日）踏入子時後，已開始放煙花，年初一至三亦會繼續放，個別市民會放至初七人日，甚至是正月十五。

手推車運載煙花到球場燃放

他提到，他年三十（21日）晚上11時45分到泥圍足球場視察，發現有年約30至40歲的市民，以手推車運載煙花，將煙花平均散落在球場的用角落，認為對方熟悉布局，相信在附近村落居住。放煙花後，球場多處的地面被燻黑，垃圾散落一地。

▼1月22日 大埔有人非法放煙花▼



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警車離開後又有人放煙花

張錦雄指出，在屯門泥圍足球場，晚上七、八時、凌晨三時亦有人放煙花，認為涉事市民的煙花儲很多，一連四日的公眾假期過去後，市民作息回後正常，故不少人批評放煙花的噪音造成滋擾，甚至有貓主人稱，其寵物被嚇到「屙血」。

被問到當局的執法情況，他表示，年三十晚未見警員出動，直至年初一（22日）和年初二（23日）才見到有警車在遠處停泊，疑似是以警車閃燈警告居民勿放煙花，惟警車停泊半小時後便離開，隨後放煙花的情況亦故態復萌。

▼2023 1.22 屯門有人非法放煙花▼

