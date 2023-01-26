許智銘稱被要脅下交出逾億股份　民事追討勝訴　官永義須付1.35億

永義國際前主席官永義被指串謀他人，勒索中聯石化（現稱延長石油國際）時任主席許智銘(前稱許智明)，要對方交出1億股中聯石化股份。許智銘於2009年循民事途徑，向官永義追討1.35億元，官卻稱二人有口頭協議。高等法院法官頒下判辭，認為許講出被威脅的經過，相反官未能證明該口頭協議，故裁定許勝訟，頒令官永義須支付許1.35億元，以及支付許的訟費。



原告為許智銘，被告為官永義。

許智銘稱被威脅下交出股份，民事追討下獲判勝訴。(資料圖片)

許稱被威脅下借股份過戶予官

許指稱曾有多人根據官永義的指示，於2009年3月時其辦公室，威脅他交出1億股中聯石化股份。許稱他受威脅下，致電中聯石化另一股東，以1.35億元向對方借來1億股份，並過戶予官永義。

官永義稱二人曾有口頭協議

官永義否認曾作出威脅，並稱許當時為支撐中聯石化的股價，和官永義有口頭協議，若官永義以2億元購買中聯石化股份，許會贈送2.5億股份給官。官並指許已過戶部份股份，但尚拖欠約999.3萬股。

法官認為未能證明口頭協議的說法

法官在判辭指出，官永義未能證明其口頭協議的說法，同時亦欠文件證供支持，裁定沒有該口頭協議。相反許有就被威脅一事向法庭道出事實，法官認為許是誠實可靠的證人，最終裁定許勝訴。

案件編號：HCA 1479/2009