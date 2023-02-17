後疫情基層難抽身搵工　一拖三媽媽：邊工作邊照顧小朋友精神崩潰

一項基層市民生活的調查顯示，有30.5%受訪者在上年的收入減少，亦有13.5%受訪者未能夠成功申請臨時失業計劃。有基層市民表示，為減低生活成本，每天都會在街市差不多關門時購買「特價菜」，亦因為未能負擔昂貴的交通費，只能帶小朋友到住所附近公園遊玩。



團體「基層願景」在2月1日至15日就了解2022年全港基層市民的生活以網上問卷狀況進行調查，871位受訪者中有30.5%受訪者的收入減少，當中有18%受訪者表示平均每月減少1,001元至2,000元，有48.5%受訪者表示令收入減少的原因為失業、需照顧小朋友未能上班、疫情影響等。

近五成受訪者照顧子女未能上班

基層市民李女士有三位子女，分別就讀幼稚園以及初小。李女士表示，疫情前有工作，但疫情後需要照顧小朋友而成為全職照顧者，「全職照顧者都頻頻撲撲，如果再搵份工（作）會精神崩潰」。她表示，食物價格上漲，令她只能在街市差不多關門時購買特價菜，「間唔中會同小朋友出去玩，但唔會出得遠，因為而家交通費都加咗，會落附近公園玩下。」

三子女之母：政府支援不足要慳住使

她現時租金支出為7,500元，一家三口住200呎單位，雖然疫情時業主沒有加租，但無奈業主指市面經濟復常，未來會加租。她又指，政府支援不足，「要計計埋埋，慳住使」。

李女士（左二）表示，疫情後需要照顧小朋友而成為全職照顧者，「如果再搵多份工會精神崩潰」。 （鄧宇詩攝）

調查又問及開支方面，近25%受訪者平均花費超過5,000元在子女身上，72.6%有子女的受訪者表示，因功課學習支援開支增加以及飲食開支增加，令他們平均每月花在子女的開支上升。

去年每月食物開支增近千元

有34.5%受訪者住戶租金為4,001元至7,000元，有32.5%的受訪者表示，去年至今曾經歷加租，亦有16.4%受訪者去年曾拖欠租金；有22%受訪者表示，去年平均每月食物開支增加751元至1,000元。

學者歐陽達初（右二）表示，大部分非技術僱員未能受惠於疫後經濟復甦。（鄧宇詩攝）

僱主聘「長散工」基層難受惠

出席記者會的學者歐陽達初表示，以上數據反映基層市民在後疫情時代陷入「三難」，分別為「食少、學少、住差」，收入停滯，但支出大增令生活壓力增加。他又指，雖然社會經濟復甦，但因為公司在疫情下習慣聘請散工，加上現時僱主招聘會比較小心，傾向聘請「長散工」，令大部分非技術僱員未能受惠於疫後經濟復甦。

「基層願景」代表李芝融促請政府再推失業援助金，幫助渡過臨時失業市民狀態，長遠落實失業保障制度，讓基層工種不用手停口停。他又建議，政府「一年一檢」最低工資，參考市民基本生活需要制定工資水平。