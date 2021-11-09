深水埗重建料提供逾千單位　市建局稱六成人支持：僅8戶稱被逼遷

市建局今年9月公布啟動深水埗區兩個重建項目，當中長沙灣的兼善里/福華街發展項目涉及逾60年樓齡的舊樓，估計約有1,500名住戶受到影響。今日（9日）深水埗區議會討論區內重建項目，市建局代表在會上指，大多數市民支持重建項目，兼善里項目預計可提供1,000個單位，而面向昌華街的位置則可提供約750平方米的休憩空間，項目料於2031年完成。



今日（9日）深水埗區議會討論區內重建項目。（曾鳳婷攝）

深水埗區兩個重建項目分別是兼善里/福華街和昌華街/長沙灣道發展計劃。市建局提交的文件指出，兼善里/福華街項目涉及62年樓齡、合共90幢樓高9層的舊樓。經現場視察後，局方發現樓宇已日久失修、消防設施不足、天台存在僭建物以及劏房問題嚴重。局方認為該處有重建需要，惟當中的地積比已達8.12倍，剩餘地積比只有0.88倍，僅佔9%，重建誘因及潛力低，故決定同時重建昌華街/長沙灣道的社福設施，相輔相成進行重建工作。現時局方計劃把兼善里/福華街重建，預計提供1,000個單位及面向昌華街提供約750平方米的休憩空間，料在2031年完成。

重建計劃分為地盤A（長沙灣體育館及花園）及地盤B（長沙灣徑休憩處、部分深水埗體育館及路政署的的臨時工程倉庫）。（曾鳳婷攝）

兩重建項目約1,500人受影響

昌華街/長沙灣道計劃包括長沙灣體育館及花園、長沙灣徑休憩處、部分深水埗體育館及路政署的的臨時工程倉庫。此計劃分為地盤A（長沙灣體育館及花園）及地盤B（長沙灣徑休憩處、部分深水埗體育館及路政署的的臨時工程倉庫）。現時位於該計劃地盤A的長沙灣體育館建於1976年，將會重置至地盤B，並透過提升至現今康樂設施的規格及設計標準。地盤B重建後將提供比現時長沙灣徑休憩處更大的公共空間，以及全新的政府、機構或社區設施。為了善用土地資源，地盤A除了社區設施之外，建議提供約5,200平方米的商業/零售樓面和約830個住宅單位，增加住宅單位供應，亦建議提供行人天橋橫跨長沙灣道及昌華街，加強該區暢達性。

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根據市建局的人口凍結調查，兩個重建項目涉1,497人，當中2%反對，61%支持項目。（曾鳳婷攝）

根據市建局的人口凍結調查，兩個重建項目涉1,497人，當中2%反對，61%支持項目。市建局代表提到，三成人為自住，七成為出租，大多為1至2人住戶。

區議員促增加泊位杜絕違泊

會上大多議員同樣支持兩個重建項目，但對居民安置、車位規劃及環境影響等尤其關注。區議員袁海文對重建地帶的空氣流通及建築物的高度限制感到擔憂。劉佩玉則對凍結人口反對原因作出查詢，同時擔心居民的安置情況。

李庭豐同樣關注居民的安置安排，並提及早在2019年要求完善長沙灣體育館，由一層改為多層，以應付區內需求。覃德誠認同重建需要大，但區內的違泊情況嚴重，日後重建完成後，恐怕情況會惡化，希望能在項目加設符合比例的車位。伍月蘭亦提出區內車位不足問題，希望在重建項目中能給予適當處理，例如提供貨車停泊位置。此外，她亦關心社福設施問題，她指現時人口老化嚴重，促請政府考慮加設殘障及老人宿位及托兒所，照顧長者同時，亦能有助釋放在貧窮線下的婦女就業機會。

區議員袁海文（右）對重建地帶的空氣流通及建築物的高度限制感到擔憂。（曾鳳婷攝）

市建局：合資格業主可獲同區單位安置

市建局代表回覆指，局方會在重建位置進行通風優化，例如會利用昌華街/長沙灣道項目的休憩地方作通風之用，而兼善里/福華街的高度則會維持120米水平基準。局方亦透露，在凍結人口調查中，反對人士的主要原因是劏房業主擔心影響生計及有家庭糾紛，以至尚未把業權分配。而居民安置方面，若屬於業主自用單位，在符合標準下，業主能獲原址、同區重建項目或市建局下適合的單位安置；如租戶符合輪候公屋要求或正輪候公屋，便會獲得公屋單位安置。

市建局代表亦提到，據了解在凍結人口後，只有8戶聲稱被業主逼遷，局方會積極與業主及租戶溝通，例如向業主解釋出租並不會影響賠償方案，以及向租戶提供保護計劃。局方指現時並未有實際逼遷的情況出現。至於車位方面，兩個重建項目合共提供385個車位，當中兼善里/福華街佔130個，以應付需求。