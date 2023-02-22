梁振英兒子被人改訂票資料　地勤人員認不誠實取用電腦　判社服令

前特首梁振英之子梁傳昕，前年為他及家人訂往日本的機票後，遭人進入其帳戶更改資料，並多訂了24份飛機餐，及把其名字改成「Leung Shit」。航空公司發現其戶口有不尋常改動，經調查後發現一名地勤員工曾入其的帳戶作更改。時任地勤員早前承認不誠實取用電腦罪，案件今（22日）在東區法院判刑。裁判官林子勤接納被告因一時好奇犯案，採納報告建議，判處80小時社會服務令。



同案另一被告亦被判社服令

被告郭尚文（22歲），承認於2019年12月23日，不誠實地取用香港快運航空的電腦。他另否認2020年1月24日被捕後於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，令梁心和被捕，意圖妨礙司法公正，經審訊後被裁定罪名不成立。

同案被告黎紹泓（24歲，便利店兼職員工），則早前承認一項刑事毀壞罪，被判80小時社會服務令。

梁傳昕被改名兼訂24份飛機餐

案情指，梁傳昕為他及其家人預定2019年12月前往日本的來回機票。惟梁到達日本後幾天，航空公司的職員發現梁的返程訂單有不尋常情況，且有未付款的預訂要求，包括24頓膳食、5個行李限額，其他不尋常操作則包括：選擇首選座位5次、影印行程資料5次、將梁在乘客資料的名字改為 Leung Shit ，另有紀錄顯示有人5度嘗試以錯誤的信用卡資料支付上述費用。

被告認曾與朋友分享梁的資料

警方經調查後拘捕郭尚文，郭承認於12月23日得知梁前往日本的安排，他不誠實地獲取相關航機資料，並透過WhatsApp 群組，與被告黎紹泓及其他人分享資料。黎紹泓翌日以手機應用程式登入梁的預訂帳號，在未得梁同意下，為梁作出上述更改。

案件編號：ESCC 827/2020