車用石油氣｜回落一個月後狂升約兩成　3月每公升加價約$0.82

車用石油氣減價約一個月，機電工程署今日（23日）宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在3月期間的車用石油氣上限價格，每公升加價0.82元至0.83元，加幅介乎19.0%至22.3%，現價愈低則加幅愈大，價格介乎每公升4.56元至5.14元，新價格將於3月1日生效，為期一個月。



機電署上調專用石油氣站的價格上限。（資料圖片／蔡靜心攝）

加幅介乎19.0%至22.3%

機電署今日（23日）宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在3月1日至31日期間的車用石油氣上限價格，今次調整反映2月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升4.56元至5.14元不等，加幅為每公升0.82元至0.83元。

車用石油氣由去年12月至今年1月都是上升，至2月首度回落，下月又再調升。全港12個專用氣站中，加幅最小的一向收費最高的柴灣豐業街和西九龍翱翔道的19.0%，由現時的每公升4.32元，加0.82元；加幅最大是一向收費最低的馬鞍山恆耀街和元朗德業街的22.3%，由現時的每公升3.73元，加0.83元。

12個專用氣站在3月將加價0.82元至0.83元。（政府新聞處）

石油氣營運價格每年2月1日調整

機電署發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

此外，灣仔馬師道、美孚深旺道和屯門業旺路專用氣站正暫停運作以進行翻新工程，詳情留意機電署網頁公布。