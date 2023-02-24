旅監局6000萬元培訓計劃冀從業員專業化　中港開關後有200團來港

疫情肆虐三年，本港旅遊業亦走向復常，旅遊業監管局今（24日）舉行傳媒茶聚時表示，本港與內地開關以來，已有200個旅行團來港，當中約四成為購物團。現時已有6間零售店，成為旅行團註冊商戶；共有逾80間旅行社，已申請帶團友到該批商戶購物。此外，旅監局已向領隊及導遊，推出為期三年的人才培訓計劃，期望藉著從業員專業化，重塑本港旅遊業的形象。



旅監局在2022年9月1日成立。（歐陽德浩攝）

中港通關後有約200個內地團來港

旅監局在去年9月1日成立，今日為疫情以來首次舉辦傳媒茶聚。主席馬豪輝表示，香港與內地恢復通關後，共有約200個旅行團來港，當中約四成為購物團。他強調重視業界的誠信能力，不再容許任何旅行團以「零團費」作招攬，讓旅客「買得開心，買得放心。」

旅監局推6,000萬元人才培訓計劃

他表示，除了監管工作外，旅監局亦重視行業健康發展，政府已撥款6,000萬元，讓旅監局推出為期三年的人才培訓計劃。首階段專注導遊及領隊，所有考試費用、持續進修費用、證書費用如急救牌照，全為實報實銷，上限為2,000元。至於下階段則會開放至其他非前線員工。

▼2月11日 廣東道名店外再現人龍▼



+ 6

共6間零售店已成為旅行團註冊商戶

旅監局透露，目前已有6間零售店，成為旅行團註冊商戶，主要集中於紅磡和土瓜灣，部份為珠寶店。此外，每周均有旅行社申請帶團友到該批商戶購物，合共有逾80間。局方相信隨著社會復常，將有更多店舖加入至名單內。

不過成為註冊商戶並不容易，有關店舖須實施人流管理措施，並安排指定泊車位方便旅遊巴上落客。旅監局亦會派員不定期巡查，並檢查店內的閉路電視，避免店員強迫旅客購物。

康泰旅行社暫未有旅客獲發賠償

近年不少旅行社捱不住清盤倒閉，包括康泰旅行社。旅監局透露，由於疫情下旅行社的規模大幅削減，因此受影響的人數並不多，目前旅行社已提交約300宗未能提供服務的個案，至今僅接獲30宗求助，正按程序逐步處理。

該30宗個案為申請旅遊業賠償基金，取得所損失的外遊費用。惟旅監局需先確認康泰無力退款，才可動用基金向旅客賠償，因此仍向康泰清盤人查詢情況，暫未有個案獲發賠償。

旅遊業監管局主席馬豪輝。（歐陽德浩攝）

旅監局主席︰未來會陸續推出「秘密武器」

馬豪輝表示，現時社會對旅遊業的印象，仍停留過去的「零團費」及「導遊珍姐」。他認為只有本港旅遊業走向專業化，導遊、領隊等從業員才可獲尊重，稍後會陸續推出各種「秘密武器」，其中便是上述提到的人才培訓計劃。

但他不希望透過諸多規定迫使業界守法，因規矩總會有漏洞，反而可透過增加團費，改善前線的薪金待遇，減少業界歪風。他強調增加團費，並不代表會影響旅行社的收入，反而業界形象的提升，才是長遠賺錢之計，因此將繼續向旅行社釋疑。