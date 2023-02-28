撤銷口罩令｜院舍可要求職員及訪客續戴罩　業界指願配合保障院友

行政長官李家超今日（28日）宣布明天（3月1日）全面解除口罩令，院舍可要求訪客繼續佩戴口罩。香港安老服務協會秘書長陳勇舟今（28日）表示，院舍員工已習慣上班時佩戴口罩，相信除非疫情完全消失，否則他們仍會續戴口罩保障院友。



他續說，港府另於本周三起放寬員工及探訪者的核酸檢測要求，認為有助減輕管理層行政壓力及職員的心理壓力，對業界而言是好消息：「放寬真係好大嘅good news（好消息）。」



▼2月27日 口罩令下的市況▼



+ 10

新冠肺炎病毒株不斷變異，增強感染力，導致多間安老院舍大爆發，多名長者中招。(資料圖片)

陳勇舟說，院舍員工已習慣上班時佩戴口罩，雖然現時疫情穩定，但院舍仍有零星新冠病毒感染個案，除非疫情完全消失，否則為保障院友，院舍員工仍會自願佩戴口罩。至於院友方面，不少院友願意或者長期佩戴口罩的能力低，如果政府撤銷口罩令，院舍將讓院友自行決定。

陳勇舟又指，社會正步向復常，本月中亦收到社署通知最新安排，指本周三起，訪客將毋須作核酸檢測，另員工則轉為每日進行一次快測，他形容安老業見到曙光，「鬆一口氣。」他說，放寬員工及探訪者的核酸檢測要求，有助減輕管理層行政壓力及職員的心理壓力，對業界而言是好消息，「放寬真係好大嘅good news（好消息）。」

他又提到，有部分院舍於疫情期間曾經歷黑暗一幕，基於擔心院內再度爆發，仍然限制院友外出及家屬探訪，但他呼籲有關業界按風險程度放寬安排。

行政長官李家超宣布，明日起全面取消口罩令，包括戶外、室內及公共交通工具戴口罩的要求。高風險地方例如醫院、院舍等，負責人則可透過「行政指令」方式要求職員及訪客戴口罩。