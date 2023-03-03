酗酒漢與人爭執　持刀折返劏肚殺人　上訴改判誤殺囚12年9月

患酒精依賴症的無業漢，7年前在大埔與一對父子爭執，之後持刀折返，並刺向該名54歲父親的腹部，致其部份腸臟溢出，最後死亡。無業漢經兩度審訊，均被裁定謀殺罪成。他於2021年第二度上訴，上訴庭認為重審時法官未有就無業漢受酒精影響的情況，向陪審團作出正確指引，裁定上訴人得直，並直接改判他誤殺罪成。上訴庭今（3日）改判無業漢入獄12年9個月，判刑理由會稍後以書面頒布。



第二次上訴獲改判誤殺

上訴人李偉文，53歲，被控於2016年12月9日，在大埔富亨邨殺死男子丁潤光（54歲），李曾想承認誤殺，但不獲控方接納。李於2019年經審訊後裁定罪成，他其後上訴得直獲發還重審，於2021年的第二次審訊時再被裁定謀殺罪成，去年9月第二次上訴獲判得直，並直接改判誤殺罪成。

被告已服刑超過6年

代表李的律師今求情指，李早在第一次審訊時，已表示願承認誤殺，希望上訴庭能給予他三分一的刑期扣減。惟上訴庭認為，李在重審時未有表示承認誤，並以醉酒、自衛、意外等作辯護。上訴庭指，根據案例，誤殺的量刑可高至15年，李的律師卻認為15年屬太高，又指被告現已服刑超過6年。上訴庭最終判李入獄12年9個月。

事子原在平台與人討論兒子婚事

案情指，死者丁潤光當晚在富亨邨商場平台與兒子等人談及其子的婚事，在旁喝酒的李三度打斷他們的說話，丁要求李離開，李未有離開並曾衝向丁，但被現場人士阻止。之後有人買了一些竹葉青酒，丁倒了四份之三瓶酒予李。李一度離開現場，不久後持刀折返，用刀刺向丁的腹部，致丁部份腸臟溢出，丁送院搶救後不治。

李受酒精影響致精神異常

上訴庭早前的判辭指，不爭議的是李是一名長期受酒精影響，致其精神異常的人。原審法官引導陪審員時，提及有專家同意李是酗酒人士，但認為他當日喝酒是出於其選擇，而非受其症狀影響，著陪審團考慮李是不由自主地喝，還是大部份情況下仍是出於個人意願而喝酒。

指原審法官或令陪審團拒納辯方說法

上訴庭認為原審法官這說法或令陪審團認為，如果李當日飲酒是出於自主決定，便不能考慮他有機會是減輕刑責下犯案。上訴庭認為法律並非「非黑即白」，原審官以這說法，有可能會令陪審團拒納辯方的說法，令裁決不穩當，故裁定上訴人得直，並直接改判他誤殺罪成。

案件編號：CACC 54/2021