網紅「鬼王」涉誤導營銷案5月審　被告稱會如《毒舌大狀》般掂

自稱「鬼王」的男網紅，涉在於Youtube開設頻道自稱鑽研「觀女術」、「馭女術」，開班教授結識女性技巧。惟該名男網紅疑向兩名學員收取約會課程的費用後，再要學員支付「換裝費」，否則不可再繼續上課，涉款逾54萬元。男網紅去年被海關拘捕，被控兩項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪。案件今（7日）在東區法院提堂，未有律師代表的男網紅否認控罪，並透露已「做晒功課」，審訊時不會聘用律師，親身盤問證人，並稱到時同控方決一死戰。他在庭外向記者表示，會如電影《毒舌大狀》：「到時我就親身做鬼王大狀，掂呀！」



裁判官把案件排期至5月8日開審，預計需時兩天。裁判官准被告以1萬元保䆁，期間不可離港和每周到警署報到一次。

被告周柏賢未有律師代表，但他稱已做晒功課，並稱會如電影《毒舌大狀》般掂。(朱棨新攝)

控罪指要事主付10萬買飾物衣服

被告周柏賢，33歲，報稱導師。首項控罪指被告於2022年1月26日，向鄭衍承以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即鄭需向被告的約會課程，提供3.82萬元後，額外再向被告繳付10萬元購買飾物及衣服，否則鄭不容許再繼續上該約會課程。

另一事主需付33萬買包括歐米茄錶

第二項控罪指被告於2022年2月15日，向陳柏衡以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即陳需向被告的約會課程，提供7.6萬元後，額外再向被告繳付33萬元購買飾物及衣服，當中包括1款由被告認可的歐米茄手錶，否則陳不容許再繼續上該約會課程。

被告周柏賢在庭外稱，會如電影《毒舌大狀》：「到時我就親身做鬼王大狀，掂呀！」(《毒舌大狀》劇照)

案件今提堂時，未有律師代表的被告否認控罪，控方表示審訊時將有6名證人，以及兩份警誡供詞。

被告無律師代表但稱做晒功課

被告在庭上稱已「做晒功課」，審訊時亦沒有律師代表，會親身盤問證人。主任裁判官徐綺薇便問：「做晒功課？乜嘢意思？」又指案件涉及警誡供詞，問被告是否爭議供詞的自願性等，被告即回應：「無！從來無招認過！」

官提醒被告要持認真態度

被告之後又說：「做足晒功課，非常之有信心。」但隨即問若審訊時傳召辯方證人，有什麼手續。控方透露首兩名證人為本案事主，被告說：「到時同控方決一死戰。」徐官提醒被告需要持認真態度，被告便強調：「非常認真。」

被告離開法庭時，主動向記者表示審訊時「剝落海關棚牙」，又稱他有強烈證據，形容海關拘捕他為邀功，又說：「點之擺出個大頭佛。」

案件編號：ESCC502/2023