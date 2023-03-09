葵涌邨垃圾房拆畫風波平息　掛畫清潔工：希望小事化無

葵涌邨垃圾房變身「藝術畫廊」事件曝光後，引來社會各界熱議，負責粉飾垃圾房的清潔工華哥連日成為話題主角，他今日（9日）再次現身強調「真係好小事」，希望能「小事化無」，盡快平息風波，再有機會展示畫作砌出「藝術牆」。



《香港01》記者今日（9日）到葵涌邨百葵樓地下的垃圾房，再次找到將垃圾房活化成「畫廊」的64歲清潔工「華哥」。過去數天因為有網友轉發垃圾房內掛着，亦經過傳媒廣泛報道，一度引來不少街坊和市民好奇觀看，今日終於回復平靜，華哥和其他工友都如常工作。

問到華哥事件曝光後的心情，他坦言：「真係好小事，唔好諗太多！我都係照常做嘢。」他亦再次澄清沒有人指示他拆畫，希望能「小事化無」待事件丟淡後，再考慮將畫作重新掛在垃圾房的白瓷磚牆上，讓這幅「藝術牆」重見天日。

華哥：我唔識藝術

華哥又提及，平日除了處理居民的垃圾，亦要定期進行垃圾房的清潔消毒工作，包括清洗牆壁。為免弄濕畫作，他與工友每次需要花上數小時，逐一將50幅畫作和時鐘拆下又掛上。對於很多網民盛讚他的布置充滿藝術感，甚至像極電影場面，他卻謙稱自己不懂藝術，笑說：「藝唔藝術我唔識㗎，不過見啲畫咁靚就掛上去，當垃圾分類咁做，我屋企都有兩幅畫，不過就唔係執返嚟㗎，係我自己買㗎。」

葵涌邨垃圾房因牆壁上掛有約50幅畫作和多個時鐘，早前被網民拍下並放上網，引來外界關注，但現時已被拆下。(荃灣、大窩口邨、葵涌邨Facebook群組圖片)

華哥最後希望事件不要再引來「打卡潮」，他解釋：「之前有人經過影相好平常，但𠵱家傳到人人都知，好似蜜蜂咁湧埋嚟，你琴日都見到（垃圾車）上落好危險。」他坦言，平日工友在垃圾房內工作有一定危險性，若有市民走入垃圾房內拍照「打卡」，憂心他們會發生意外，所以決定暫時收起畫作，存放於垃圾房的儲物室內。