男子否認涉亞士厘道劫案　稱「曹操」招攬駕駛　唔夠錢分未獲分毫

尖沙咀亞士厘道4年前發生劫案，一名商人帶著載有50萬元現金的袋，甫下車便被三名男子搶劫。三名匪徒得手後成功逃走，並登上接應的平治私家車離開。警方數天後拘捕被指「車手」的25歲男子，遭控以1項搶劫罪。他否認控罪，案件今（13日）在高等法院開審。控方案情指，被告在警誡下稱：「單嘢係阿『曹操』搵我搞。」對方原稱會給他5萬元報酬。惟「曹操」得手後指「唔夠錢分」，「車手」最終未得分毫。



被告張家發，25歲，被控於2019年12月30日，在尖沙咀亞士厘道4-4B號，和莊展鏜、方梓諾及周志豪，搶劫李誌偉，劫去現金50萬元。

事主李誌偉。(朱棨新攝)

事主遭匪待用牛肉刀指嚇

事主李誌偉是一名商人，他作供時透露，案發當日晚上7時許，他駕駛七人車到漢口中心，李妻和一名友人先下車，李帶同一個裝著50萬元現金的袋下車。三名戴口罩的男子突衝向他，其中有人持約1呎長的牛肉刀，把刀指向他，李稱他舉起右手擋，右手拇指被割傷流血。

事主被搶現金未能尋回

3男搶走他手上裝有50萬元現金的袋後，李即追向3人，惟有店舖職員見李流血，叫停了他並給他消毒物品，3男向朗廷酒店方向逃去無蹤。李稱，裝著現金價值1萬元的Ferragamo啡色袋及現金等，最終未能起回。

案發地點在尖沙咀亞士厘道。(資料圖片)

被告警誡下稱受曹操招攬參與

控方開案陳詞透露，本案被告並非搶劫的匪徒，他是案中的司機，他於2020年1月2日被捕。被告警誡下稱：「單嘢係阿『曹操』搵我搞，佢話一齊搵快錢，我負責揸Benz。」被告稱對方曾說若得手後會給他5萬元作報酬，惟事成後「曹操」卻指「唔夠錢分」，他最終未獲分毫。

被告又稱，案發時駕駛平治等候3名匪徒，然後開車到長沙灣讓他們下車。被告之後駕車到葵涌，泊車後離開。

案件編號：HCCC148/2021