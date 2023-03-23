全港一成兒童或有「動作協調障礙」　基金會推動關注、及早支援

「動作協調障礙」對不少人來說可能較陌生，但原來香港有約一成兒童可能患上，他們在動作協調上出現問題，嚴重的話會影響學習表現以至日常生活，家長不能掉以輕心！



香港動作協調障礙基金會及香港教育大學今日（23日）發表調查報告，顯示情況需要關注。而關注這方面的自由黨立法會議員張宇人則表示，會向醫務衞生局局長盧寵茂及「精神健康諮詢委員會」主席黃仁龍反映，推動更多支援。



香港動作協調障礙基金會聯同教育大學發表調查，張宇人表示會向政府提出更多支援措施，及早協助患病兒童。（張宇人提供）

年紀愈大病發率愈高 影響生活、學習

「動作協調障礙」一般發生兒童時期，普遍被稱為發展性協調障礙，會導致患者在動作協調能力方面出現問題，從而影響日常生活的各方面。

根據基金會及教大調查，估計全港近10%兒裡都可能有「動作協調障礙」，期中在5至7歲兒童估計佔13.8%，10至12歲更達到24.3%，顯示較年長兒童的患病率會更高。這問題嚴重程度因人而異，除了影響整體健康和體育活動，患者的注意力普遍無法長期集中，對情緒及認知能力有負面影響。

「動作協調障礙」影響在學兒童。（資料圖片）

港人缺乏認識 其實不影響智力

外界往往誤解患者是否「較蠢」，協會指患者需要在學習及表達方面遇到困難，但「動作協調障礙」不會影響智力。香港動作協調障礙基金會創辦人Joanne Yin說：「香港人對動作協調障礙嚴重缺乏認識，通常不會就此進行相關評估。有見及此，基金會成立讓大家更了解這個疾病，並為動作協調障礙患者提供所需協助。我們很高興能夠與教育大學合作進行這項研究，透過有證據和數據支持的資料，為拉近大眾與動作協調障礙知識之間的距離踏出第一步。」

領導這項研究的幼兒教育學系助理教授Catherine Capio指，透過針對提升動作協調能力的策略，有多達25%患病兒童將可受惠。

張宇人冀相關培訓納入教育課程

張宇人則認為全港一成兒童有機會患病數目不少，會向教育局提出，希望將相關培訓納入教育課程，並將「動作協調障礙」視為一種特殊教育需要，又會向盧寵茂、黃仁龍提出推動政府配合各項治療及支援。他說這疾病要及早處理，並應及早提供幫助，讓患者可以正常學習和發展。