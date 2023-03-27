記協指多名記者反映　上周採訪《立場》案後遭跟蹤　譴責滋擾行為

英文網絡媒體「Hong Kong Free Press」早前報道，其法庭版記者遭可疑人士跟蹤。香港記者協會今日（27日）發聲明，接連收到多家傳媒記者反映被跟蹤或監控，在上周二（21日）審訊的《立場新聞》案後，有兩名男子於法院記者室外徘徊，有記者指其中一人試圖跟隨記者離開。記協對此強烈譴責，批評有人試圖針對新聞工作者作出騷擾或恫嚇的行為，促請警方嚴肅調查及跟進。



記協發聲明強烈譴責，批評有人試圖針對新聞工作者作出騷擾或恫嚇的行為，促請警方嚴肅調查及跟進。（資料圖片）

記協表示，收到多家傳媒的記者反映，在上周二（21日）下午《立場新聞》案審訊完結後，有兩名男子曾於區域法院記者室外徘徊，二人曾向法庭保安出示其證件。

指稱有可疑人在記者室外守候

其中一人於記者室前守候逾一小時，有記者指該男子曾試圖跟隨記者離開法院。相關新聞工作者向記協反映事件時表示，基於事件中男子的衣着及行為，懷疑他們是便衣執法人員。

憂企圖利用脅迫手段損害採訪權

記協指出，對有關記者被跟蹤的情況非常憂慮，擔心有人企圖利用脅迫手段，損害記者行使其採訪權利，對本港新聞自由百害而無一利。記協強烈關注事件，重申絕不容忍任何針對傳媒及新聞工作者的威嚇及脅迫，亦認為任何文明社會皆不會接受以跟縱或監控手法，恐嚇或滋擾媒體工作者。

記協強調，由於事件或涉執法人員，為釋除疑慮，正向警方及司法機構查詢該等男子是否執法人員，以及是否近日曾否有針對記者的執法行動；如非涉及執法人員，促請警方嚴肅調查及跟進，以確保香港記者能在毋須憂慮其人身安全的情況下，行使受《基本法》第27條保障的言論、新聞、出版的自由，進行新聞採訪。

警方日前表示，於周四（23日）下午12時23分接獲一電子報案，報案人聲稱於3月22日早上懷疑被兩名不明男子由葵涌跟隨至堅尼地城。經初步調查，案件列作「求警調查」，交由葵青警區刑事部跟進。