9男認連番搶劫途人及油站等　劫取逾200萬財物　8人囚48至61個月

9名男子涉於4個月內多番在尖沙咀、長沙灣及大埔一帶搶劫，有打劫途人，亦有劫遊戲機中心及油站，共劫去約200萬元的財物，其後被捕。案中一名事主更兩番被劫，共損失170萬元。該9名男子今(28日)在高等法院承認8項搶劫和2項企圖搶劫罪，其中8人被判4年至5年1個月不等，法官另替其中一人索取勞教中心及教導所報告，把求情和判刑押後至4月14日。



9名被名：莊展鏜(19歲)、劉泊旻(18歲)、方梓諾(22歲) 、周政林(18歲)、李懿熙(19歲)、周志豪(33歲)、沈穎隆 (前稱沈伊濼，20歲)，鄭朗晞(19歲)、湯志傑(19歲)。 他們各自承認1項至6項控罪，除沈穎隆 外需等待報告外，其他被告今被判4年至5年1個月不等。部份被告犯案時仍未成年，有些當時僅14歲。

李姓事曾在尖沙咀亞士厘道被劫兩次。(資料圖片)

控罪時間介乎2019年11月至2020年2月期間，發生於尖沙咀、大埔和長沙灣等多個地方。

李姓事主在尖沙咀被劫兩次

案情指，於2019年11月27日晚上7時許，李姓事主和弟婦在尖沙咀亞士厘道，被三名男子搶去一名藏有120萬的袋。該三名男子亦圖搶去另一名藏有150萬的袋，但不果。姓李事主在2019年前被月底再在尖沙咀亞士厘道遇劫，被搶去一個藏有50萬的袋。

曾劫遊戲機中心會所及油站等

多名被告其後亦多番持刀，行劫遊戲機中心、會所和油站等，劫去2000元至50萬元不等。最後一宗劫案發生於2020年2月11日凌晨時間，一名女子於大埔放狗期間，四名戴口罩男子走向她稱打劫。該女子大叫，加上有途人經過，四人逃去。各被告其後被捕，在警誡下招認犯案。

一被告經審訊裁定罪名不成立

李姓事主涉及的2019年12月劫案，該案亦涉及被告張家發，張聲稱遭一名叫「曹操」的男子招攬做「車手」，他經審訊後被裁定搶劫罪不成立。

案件編號：HCCC149/2021