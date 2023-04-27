觀塘墮𨋢槽工傷　業界：升降機逃生門須貼有中英文警告標示

一名73歲清潔男工，前日（25日）晚上於觀塘巧明街友邦九龍大樓，疑意外從升降機救生門直墮井道底坑慘死，殘肢散落在不同槽底位置。卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒今早（27日）在電台節目表示，升降機逃生門必須貼有中英文警告標示，並設獨立的逃生門鎖匙鎖上，由大廈管理處作保管，他認為事件實屬悲劇，但相信事故應與升降機機件無關，應了解清潔工為何會取得逃生門鎖匙打開逃生門。



黎家駒表示，今次意外涉及的升降機逃生門，正式名稱應為「緊急通道門」，逃生門主要連接升降機井道。若發生意外時，逃生門可用作緊急救援，升降機逃生門一般會設至在非服務的樓層內。

黎家駒表示，《升降機及自動梯建築工程守則》當中提及升降機槽的緊急通道門，必須設於救援人員容易到達的位置，如兩道接續的層站平台相距超逾 11 米，必須在兩者之間裝設緊急通道門，使平台之間的距離不超逾 11 米。



黎家駒指，升降機逃生門必須貼有中英文警告標示，並設獨立的逃生門鎖匙鎖上，由大廈管理處作保管，「正常情況下鎖匙唔應該會借到出去。」他續指，正常情況下當任何一道升降機逃生門被打開，整部升降機便會即時停止運作。

他認為事件實屬悲劇，推測意外發生前升降機仍在運作，但相信事故應與升降機機件無關，應了解清潔工為何會取得逃生門鎖匙打開逃生門。