觀塘墮𨋢槽工傷｜食環署仵工將死者遺體及殘肢舁送殮房

觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓，昨日（25日）傍晚發生奪命工業意外，一名73歲男清潔工人，疑意外從升降機救生門墮井道底坑，分屍慘死。經救援人員營救、及當局調查後，食環署仵工於今日（26日）凌晨時份到達現場，花約半小時在地面職及地庫位置，收集死者的遺體及殘肢，隨後將其舁送殮房。



機電工程署於昨深夜回覆指，於昨晚6時許接獲消防處通知，指觀塘友邦九龍大樓有一名清潔工人於升降機井道從高處墮下，其後證實死亡。署方隨即派員到場調查事故。初步調查發現，升降機救生門曾被開啟，死者從該救生門墮下升降機井道底坑，事故與升降機機件和運作無關。為保障公眾安全，有關升降機已暫停運作，並會在完成檢查及由註冊升降機工程師全面測試後，才會恢復運作。機電工程署會協助勞工處就是次工業意外進行事故調查。

勞工處昨晚亦表示，正調查昨午在觀塘發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。 勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

死者姓成，71歲，為清潔工人，負責清潔風櫃房及其他設備房間。昨日（25日）傍晚時分，他偕3名女清潔工，由大廈33樓開始往下進行清潔，至30樓時，其中一名女同事驚聞死者發出「呀」一聲慘叫，回望時已不見死者蹤影，僅發現風櫃房的逃生門打開，懷疑死者跌進𨋢槽內，遂通知控制室，並於晚上6時04分報警。

警方及消防接報到場調查。消防員進入3個相連、分別32、33及34號的升降機槽，終在33號槽底發現死者的主要肢體，左腳則散落在34號槽底，並證實他已當場死亡。據悉，死者同事並沒有目擊其墮槽經過，案件仍在調查中，暫列作「工業意外」處理。