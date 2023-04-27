青年毆打搶劫兩長者1.5萬　逃走時跌倒當場被擒　認罪囚3年

曾為「兄弟」出頭而毆打其情敵至被判教導所的青年，前年再涉夥同他人在彩雲邨搶劫一對男女長者，並向兩事主拳打腳踢，搶去他們現金約15,000元後，逃走時跌倒被擒。青年今（27日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認搶劫，案情透露女事主在事件遇襲後肋骨骨折。暫委法官溫紹明指，搶劫罪屬嚴重罪行，被告犯案時雖沒使用武器，但他向兩事主使用程度不輕的武力，兩事主傷勢亦不輕微；被告更與他人一同犯案，考慮其暴力程度及事主傷勢等，認為起刑點應為入獄4年半，被告認罪獲扣減至監禁3年。



被告周毅瑱（案發時22歲，下同）承認於2021年12月7日，連同一名不知名人士，在彩虹彩雲邨搶劫池姓女事主（66歲）及潘姓男事主（70歲），並劫去一串鑰匙、一張香港身份證、一本銀行存摺、一張自動櫃員機提款卡及港幣15,000現金。

被告周毅瑱在荃灣法院承認劫搶一對年長男女，被判囚3年。（資料圖片）

向兩名年長事主拳打腳踢數次

案情指，當日下午約2時半，兩名事主於彩虹牛池灣街從小巴下車回家，遭被告及另一人尾隨。事主們步行至彩雲邨瓊宮樓外時，被告等人突然上前打兩事主的頭部，兩人跌倒後，被告和同犯再向他們拳打腳踢數次，被告欲搶男事主的環保袋不果，遂搶女事主身上的斜孭袋，內有一串鑰匙、銀行存摺、自動櫃員機提款卡及港幣15,000現金。

女事主肋骨骨折

兩名事主即尾隨被告等人，並高呼「搶嘢」，途人見狀加入追截，被告途中跌倒而被制服，同行者則逃去無蹤。警方到場起回失物。兩名事主事後送院治理，女事主右胸壁觸痛、一條肋骨骨折；男事主則左手有瘀傷、左膝擦傷等。

稱因經濟困難才鋌而走險

被告曾有妨礙司法公正及意圖導致他人受嚴重傷害的案底。辯方求情指，被告犯本案後，其母親每日舟車勞動到赤柱探望，被告感到後悔。被告因為經濟困難才鋌而走險。事主年邁並有受傷，幸而沒有留下嚴重或永久性傷害，失物亦被撿回，沒造成實際損失。

曾毆打友人情敵令對方昏迷4個月

翻查資料，被告兩項案底源自一宗毆打案，當時僅15歲的被告，因為「兄弟」陷入爭女事宜，糾黨向被指是「兄弟情敵」的19歲青年施襲，該青年遇襲後一度昏迷4個月。被告被控傷人罪後，開審前聯絡一名目擊證人，並要脅他要在庭上答：「唔記得」。被告因而被控妨礙司法公正罪，最後因兩罪被判入教導所。

案件編號：DCCC 267/2022