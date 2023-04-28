劉賜蕙退休｜首位國安處主管　籲慎防軟對抗　斥「漢奸」勾結勢力

警務處國安處首位負責人、副處長（國家安全）劉賜蕙周六（29日）榮休，她接受《香港01》訪問時指出，《國安法》生效兩年多，本港看似平靜但仍藏暗湧，社會上有軟對抗煽動仇恨，她又形容一些已離港、要求外國制裁香港的政治人物為「漢奸」，揚言會緝拿歸案。



本港陸續恢復遊行集會，國安處對主辦施加國安要求，外界質疑「掛牌」形同倒退。劉賜蕙認為，現時的模式是吸收2019年的經驗，反而是「向前看」，強調「掛牌」識別好平常，批評有人別有用心，無限放大。



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劉賜蕙受訪時表示，國安處2020年7月成立至今，已拘捕超過250人，起訴逾150人，已審結的案件百分之百定罪，這反映《國安法》只針對一小撮人，而國安熱線就有逾40萬宗舉報，部份有助執法，認為數字客觀反映市民的支持。

指本港表面平靜 但仍藏暗湧

她提到，本港社會環境表面平靜，但仍然隱藏暗湧，過去曾發生多宗標誌性案件，2021年「SOGO刺警案」，死者受激化作出孤狼行為；「羊村案」被告透過卡通圖書，煽動幼稚園學生憎恨政府及執法者，「好似種子咁種咗落小朋友，遺害長遠。」

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斥離港人士呼籲制裁 明言緝拿歸案

她又批評，一些離開香港的政治人物，勾結外國勢力要求制裁法官及檢控官，形容他們為「逃犯」、「漢奸」，目的令法官擔心受壓，無法獨立處理案件，是妨礙司法公正，亦影響《國安法》實施及落實，她明言，警隊一定會將他們緝拿歸案。

將軍澳都會駅業主委員會早前舉行反對將軍澳132區填海及興建厭惡性設施遊行，遊行需戴掛頸卡牌以作識別。(梁鵬威攝)

遊行「掛牌」非倒退是「向前看」 有人無限放大

近月本港恢復遊行集合，外界質疑「掛牌」形同倒退，劉賜蕙指出，任何城市都要吸收過往經驗向前看，日常處事方式會因應時代而轉變，反修例前的規管的確比現在少，但吸取了「慘痛經驗」後，任何人都要合法行使言論自由。

她又舉例指，便裝警員在警隊建築物內要掛委任證，國際會議參加者有證件識別身份，認為「掛牌」是「平常到不得了」，是別有用心的人無限放大。

指「紅線」是偽命題 港透明度高過西方

就近期多宗錯播國歌事件，劉賜蕙透露，警隊正調查當中是否「有心人」，強調「有違法就執法」。而潑水節事件，警方會因應不同案件搜集不同證據，包括是否存在煽動意圖。

被問到國安處的執法「紅線」，她認為這是一個「偽命題」，警隊在處理國安案件時，所搜集的證據會多於平時案件，建議市民細讀法官的判詞及案例，當中列明清晰理據，並形容國安處執法具透明度，每次拘捕都有資訊發佈，透明度比不少西方國家高。