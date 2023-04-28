澳門3月錄近200萬人次入境　香港第二高佔62萬　3個遊客1個是港人

澳門旅遊局公布最新的入境數字，三月錄得近200萬入境旅客人次，首三位客源市場分別是內地、香港和台灣。其中，內地旅客入境人次有約124萬；本港旅客入境人次則有超過62萬，較去年同期激增1077.2%，佔該月總入境旅客的31.8%，即澳門每近三名旅客，便有一名港人。



內地與香港佔澳門三月份入境旅客總數95.3%

澳門旅遊局公布，三月整體入境旅客數字為約196萬人次，較去年同期增271.4%，當中分別以內地、香港佔最多。緊隨其後為台灣、菲律賓、印尼、韓國、美國、馬來西亞、新加坡及泰國。不過只有內地及香港的入境人次超過數十萬，兩者合共佔旅客總數的95.3%。

若以今年首三個月作統計，澳門入境旅客數字，共有495萬人次，較去年同期增163.7%，內地及香港已佔旅客總數的95.8%。首七個國家或地區，與三月份排名相同，日本排名第八，泰國則被擠出榜外。

▼4月8日 港珠澳大橋情況▼



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三月份香港62萬人次「過大海」 較去年同期增1077%

至於香港方面，三月共有逾62萬人次到澳門，相比去年同期增1077.2%，佔總入境旅客的31.8%，即澳門每近三名旅客，便有一名港人。今年首三個月則共有約150萬人次，相比去年期增983.7%，佔總入境旅客的30.4%。

內地方面，三月則有約124萬人次到澳門，相比去年同期增164.9%，佔總入境旅客的63.5%。今年首三個月則共有約324萬人次，相比去年期僅增82.2%，佔總入境旅客的65.4%。