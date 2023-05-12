騎師波健士及蘇兆輝涉違規投注　遭馬會分別釘牌12個月及10個月

馬會今日（15日）公布，受薪董事小組因應馬會賽事審查及投注分析部早前提交的一份報告，於今天就騎師波健士及蘇兆輝的行為展開研訊。二人於今日聆訊之中承認違反賽事規例投注，波健士被取消資格12個月，即時生效，直至2024年5月12日為止；蘇兆輝則被取消資格10個月，即時生效，直至明年3月12日為止。



涉投主4月26日第六場「競駿光輝」

馬會公布，波健士於今天的聆訊中承認違反賽事規例第59(3)條：「騎師不得對任何賽事或與全日賽事有關的博彩種類，作出投注或促成投注，或在一項投注中佔有任何利益。」波健士獲馬會發牌擔任騎師期間，曾於今年4月26日跑馬地賽事第六場出賽馬匹「競駿光輝」的一項投注中佔有利益。

蘇兆輝也承認於今日聆訊中之違反同一賽事規例，他被指促成了波健士於同一賽事及出賽馬匹的投注中佔有利益。波健士被取消資格12個月，即時生效，直至2024年5月12日為止。蘇兆輝則被取消資格10個月，即時生效，直至2024年3月12日為止。

馬會指，在釐定對波健士及蘇兆輝的處分時，受薪董事小組考慮到相關規例是賽馬誠信的基礎，即騎師不得投注或在投注中佔有利益，並考慮了各項可以減輕刑罰的相關因素，包括二人的所有陳詞、其承認指控及從未干犯有關博彩的罪行。