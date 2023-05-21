8歲女童燙傷｜傷者家人報案　警到大家樂店調查　CCTV待修冇記錄

將軍澳彩明商場大家樂分店周五晚（19日）發生女童被燙傷事件，一名女食客打翻餐盆上的熱咖啡，結果向一名8歲女童照頭淋，其大片前額、面及手臂被二級燙傷，目前留醫兒童醫院。女童父親不滿肇事者不顧而去，於網上公開尋人盼尋回公道。

大家樂回覆時表示對事件感難過，亦指非常關心女童的受傷情況。發言人指，該女童家人已報警處理，警方曾向分店要求查看事發片段，惟分店閉路電視正等待維修，未能記錄事發經過，該集團稱會配合警方調查。



8歲女童意外遭熱咖啡照頭淋，大片前額及手臂被二級燙傷留醫，其父親不忿涉事女食客在事發後「不顧而去」，在Facebook群組發帖文尋找目擊者及追查女食客下落，盼為女兒討公道。(畫面截自Facebook群組「將軍澳主場」)

受傷女童的父親林先生昨日（20日）向《香港01》講述事件始末。事發於前晚約6時半，其八歲女兒由祖母陪同到彩明商場大家樂分店買外賣。據了解，當時兩嫲孫在排隊等候取餐時，女童疑與一名女食客發生碰撞，而該名女食客正捧着餐盆，導致餐盆上一杯熱咖啡打翻，女童走避不及慘遭照頭淋，當場被燙傷，由祖母報警將女童送往將軍澳醫院救治。警方將案件列作有人意外受傷處理。

大家樂：配合警方調查 為女童提供協助

大家樂集團昨晚（20日）深夜回覆，表示大家樂調景嶺彩明分店上周五（19日）發生有顧客不慎將熱咖啡打翻並淋向一名女童的意外，集團對此表示難過，亦非常關心女童的受傷情況。



發言人表示，事發之後，該女童家人已報警處理，警方曾向分店要求查看事發片段，惟分店閉路電視正等待維修，未能記錄事發經過。該集團會配合警方調查，並與受傷女童的家長保持聯繫，如有需要會盡力提供相關資料及協助。

《香港01》正向警方作出查詢，正待回覆。