全港旗手護旗比賽今決賽　蕭澤頤：參與升國旗有一份榮耀與自豪感

全港旗手護旗比賽決賽今日( 27日)舉行，10間中學及10間小學躋身決賽，最終小學組一等獎由光明英來學校以及海霸街官立小學獲得，中學組一等獎則由妙法寺劉金龍中學和鳳溪廖萬石堂中學獲得。



警務處處長蕭澤頤致辭時指，國旗代表國家尊嚴及榮譽，有機會參與升國旗不但令人心情興奮，更有一份榮耀與自豪感。他強調在港府推動下，青少年參與升旗儀式機會與日俱增，透過學習有關規範和禮儀，能推廣國民教育、關心國家，增強學生國民身分認同。



警務處處長蕭澤頤（左三）鼓勵同學繼續努力：「以升旗手身分喺歷史時刻見證國家成就。」（歐嘉樂攝）

光明英來學校及海霸街官立小學奪小學組一等獎

全港旗手護旗比賽由香港升旗隊總部舉辦，今屆在遴選賽階段，學校以影片形式參賽，以吸引更多學校參賽，最終有20間學校入圍決賽。入圍決賽學校需以最少10人，最多16人的團隊參賽，團隊包括旗手、左右護旗、發令員及步操方陣等向評審示範升旗。

中學組一等獎由妙法寺劉金龍中學和鳳溪廖萬石堂中學奪得

小學組一等獎最終由光明英來學校以及海霸街官立小學獲得，而中學組一等獎則由妙法寺劉金龍中學和鳳溪廖萬石堂中學獲得。

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蕭澤頤擔任評審：國旗代表著國家尊嚴和榮耀

蕭澤頤為今屆評審之一，他於致辭時表示，國旗代表著國家尊嚴和榮耀，每次聽到國歌以及國旗升起都會感到興奮，「有機會睇升旗已經咁振奮，有機會參與其中，我相信今日大家嘅心情既興奮亦都會感受到一份榮耀同自豪感。」

他感謝，香港升旗隊總部舉辦協助各學校成立升旗隊，教導同學親身參與升國旗的儀式以及其規範和禮儀，籍此推廣國民教育、增強同學的國家觀念和對國民身分的認同，他又鼓勵同學繼續努力，「以升旗手身分喺歷史時刻見證國家成就。」