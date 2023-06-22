端午節｜金城龍舟隊金城鑽禧盃奪季軍　CEO：運動助建立團隊精神

今日（22日）端午節全港多區疫後復辦龍舟賽事，其中「沙田龍舟競賽—金城鑽禧盃」獲金城營造集團贊助，作為公司慶祝60周年序幕，除了組織員工隊伍參與，也邀客戶及業界友好派出龍舟隊伍一同比賽，在競渡場上加強工作以外的聯繫。



金城龍舟隊隊長表示，龍舟是一項講求隊員互相配合和互相支持的運動，能夠培養出積極面對挑戰的團隊精神，可以應用在日常工作上。行政總裁(CEO)王紹恆表示，公司鼓勵員工在工餘時間參與各類型康體活動，促進不同部門交流，助建立團隊精神及正向工作態度，加強凝聚力。



今日沙田龍舟競賽舉行「金城鑽禧盃」，金城龍舟隊奪季軍。（金城營造提供圖片)

金城龍舟隊奪季軍

金城派出旗下康體會的龍舟隊參賽參加「金城鑽禧盃」，同場尚有俊和發展集團、機電工程署、中電、港鐵、建造業議會及香港建造業分包商聯會等參賽。最後由機電工程署龍舟及划艇隊率先衝線奪冠，亞軍、季軍及殿軍則分別為中電合力龍、金城龍舟隊及港鐵龍舟隊。

金城行政總裁王紹恆向得獎隊伍頒發獎盃，並向所有參賽隊伍頒贈紀念品。王表示，公司非常重視員工的身心健康，鼓勵員工在工餘時間參與各類型康體活動，讓同事們消閒放鬆之餘，更可促進不同部門的交流，有助建立團隊精神及正向工作態度，加強凝聚力。

金城龍舟隊成立已有11年歷史，工在工餘時享受運動樂趣，促進不同部門及職級的同事之間的交流，增加員工對金城的認同及歸屬感，更有效地留住人才。金城龍舟隊亦於「建造業議會企業盃」中奪殿軍。

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於金城服務超過20年的金城龍舟隊隊長Wilson表示，龍舟是一項講求隊員互相配合和互相支持的運動，能夠培養出積極面對挑戰的團隊精神，這份團結與不屈不撓，同時可以應用在日常工作上。

金城龍舟隊資深隊員Jack同樣於金城服務超過20年，他表示，每年均有新隊員加入金城龍舟隊，他們由不同部門、年齡、性別的同事組成，資深隊員能夠與年青隊員分享經驗與心得，而年青隊員在發揮體能優勢的同時，亦往往能提供全新視野和角度。首年加入金城龍舟隊的Chloe表示，傳統觀念可能會覺得建築及龍舟都是講究體能、較適合男性的範疇，但在金城工作卻體會到女性不論在工作崗位還是康體活動上都擁有不可或缺的角色。