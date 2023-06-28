QS世界大學排名　5間大學排名齊跌　科大跌出前50名

國際高等教育研究機構QS公布最新全球大學排名，今次加入可持續性、就業情況和國際研究網絡3項新指標，量度大學的排名。根據最新排名，本港7間大學上榜，當中5間排名齊跌，跌幅最多是科大，跌20位排第60位。全況排名最高是香港大學，列第26位，較上一年排名跌5位，而中文大學則位列第47位，較去年跌9位。



科大在QS世界大學排名榜位列第60位，急跌20位。（資料圖片）

今屆有近1500間院校、來自104個地區參與QS世界大學排名榜。今年評分指標有9項，當中3項屬新指標，包括可持續性 （5%）、就業情況（5%）和國際研究網絡（5%）。

根據QS最新的大學排名榜，美國麻省理工學院排名第一，英國劍橋大學保持第二名，第三位是英國牛津大學。麻省理工學院及劍橋大學的排名均與去年一樣。

至於大中華地區，北京大學和清華大學分別排名第17和25，排名亦較去年下跌。

本港有5間大學排名在一百之內，港大排名是全港最高，與新加坡南洋理工大學並列第26位，但港大的排名較去年跌5位。中大排第47，較去年跌9位。科大就排第60位，較去年大跌20位。理大排名不變，排第65位，城大的排名就由去年的第54位，跌至第70位。