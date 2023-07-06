由社運釋囚創立網購平台「荔記」突宣布結業　停止社會支援活動

警方國家安全處拘捕5人，涉營運網購平台「懲罰mee」支援被國安處通緝的香港眾志創黨主席羅冠聰。由三名社運釋囚於去年9月創立、支援在囚人士的團購平台「荔記」，今日（6日）在instagram宣布指其中一名創始董事已於今年初退出公司業務，宣布今日起即時終止一切業務，並停止任何形式的社會支援活動。



「荔記」今日在instagram發出結業啟事，稱其中一名創始董事「消防」，已於2023年1月中下旬，因私人理由不再參與本公司任何活動及營運，並於2月及3月退出董事身分及出售全部股份。

「荔記」宣布即時終止一切業務，並不再著手任何形式的社會支援活動，並指Facebook專頁已關閉，有關貨品或後續事宜可於IG或WhatsApp聯絡，更稱「感謝各位對荔錯愛及支持」。

支援在囚人士的團購平台「荔記」今日（6日）在instagram宣布停業。（網上截圖）

「荔記」是由三名社運出獄人士「消防」、「發仔」及「尚木」於去年9月創立的網購平台，主要賣生果、乾貨及甜食等，平台部份盈利將支援在囚人士。

該instagram帳戶昨日起已在其限時動態轉發多則有關警方國安處有關「懲罰mee」平台拘捕行動，並發動態指「呢幾日我哋都有重要嘢宣布」。