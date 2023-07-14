訛稱大腦前葉惡性腫瘤需籌募80萬　兒童醫院：非本院病人　已報警

兒童醫院今（14日）就近日一則社交平台呼籲籌募醫療費用的貼文作出澄清。該貼文聲由一名家長寫，稱其小朋友在2022年尾開始醫大腦前葉惡性腫瘤，惟在4月情況變得嚴重，故希望籌募80萬元，貼文中附有一張兒童醫院的醫生證明書。



兒童醫院發言人表示，翻查醫療紀錄後確定，醫院並沒有病人符合有關貼文的描述，而該醫生證明書亦並非由兒童醫院發出。醫院已就事件報警，會全力配合警方調查。



附有聲稱兒童醫院醫生證明書

近日社交平台Instagram的「babychuwayne」發布貼文，聲稱自己的小朋友在2022年尾開始醫大腦前葉惡性腫瘤，惟在4月情況變得嚴重，已申請所有的醫療援助，仍然不足以應付醫藥費，故希望在14日內籌募80萬元。

貼文中亦附上一張兒童醫院的醫生證明書，當中證明兒童在2022年11月11日至2023年6月21日為兒童醫院病人，並證明其有malignant cerebrum tumor （ICD 9-VM 191.0）。

兒童醫院今晚發聲明澄清，指社交媒體近日流傳一則失實貼文，聲稱一名病童需要籌募醫療費用，並附上印有該院名稱的醫生證明書；貼文同時列出銀行戶口號碼及支付連結等資料。

兒童醫院已翻查醫療紀錄後確定，並沒有病人符合有關貼文的描述，而該醫生證明書亦並非由兒童醫院發出。兒童醫院呼籲公眾不應誤信有關貼文的內容，並切勿轉發，另外醫院已就事件報警，會全力配合警方調查。