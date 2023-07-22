日本核廢水｜水產清關時間延長　食肆︰魚生到期要拎去煎賣平一半

日本預計下月起排放福島核廢水，港府早前公布，食安中心自6月份起，已向所有日本進口的水產檢測輻射。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，昨日（21日）與食環署溝通，得知核幅射檢測需時約1至2小時。



有日式餐廳負責人表示，近日受港日兩地清關時間延長影響，日本水產已延遲至晚上9時後，才送抵至餐廳，趕不及即日供應予食客。惟貴價魚生保存時間有限，一旦因打風落雨生意欠佳，錯過新鮮期則只能改為煎熟等熟食，售價低一半，收不回成本，「雖然只係少咗幾個鐘，但變少咗一日用啲貨。」



日本水產送抵餐廳由下午6時推遲至晚上9時

在尖沙咀、銅鑼灣及旺角經營多間日式餐廳的陳強表示，過往10多年以來，經供應商訂貨後，日本水產每日準時於下午6時前抵達，可即時使用食材；惟近日受港日清關時間延長影響，有時候已延遲至晚上9時後才送抵餐廳。

陳強以新鮮魚生為例，指保存日數一般為兩日，因此晚市抵達時，已趕不及供應予食客，只剩下翌日晚市清貨。他並解釋，部份食客能分辨貴價魚生的新鮮度，故不能儲存超過兩日。「雖然只係少咗幾個鐘，但變少咗一日用啲貨。一日時間對我哋嚟講好緊要。」

一旦生意不似如期難清貨 魚生改熟食出售價格減一半

陳強又指，一旦翌日打風落雨，或是生意不似如期，該批貴價魚生只能改為熟食，例如煎魚扒或煲湯等，售價大減一半或以上，「連成本都Cover唔到。」由於控制貨源難度增加，加上6月生意額已下跌兩至三成，7月更有繼續下跌的趨勢，他考慮與供應商商討提早供貨時間，否則情況持續，損失將更為慘重。

黃家和引述食環署︰日本魚生須接受核幅射檢測1至2小時

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，昨日曾與食環署溝通，獲回應指日本進口的魚生，均需接受核幅射檢測，需時約1至2小時；加上清關手續，即大部份直送的新鮮水產，平均較以往多出2至3小時。他指，若日本水產抵港的時間為下午4時，仍可趕及晚市，但再稍後時間抵達的水產，則可能晚間才運至餐廳。因此需視乎當日的航運安排，並非所有日式餐廳均受影響。

不過黃家和又指，並非所有水產均可即時出貨，因此餐廳應及早準備，一旦日本水產不能如期抵店，屆時仍有應對方法，例如可考慮保持新鮮度，留待翌日再作供應。問到近日航運成本有否增加，他則指國泰、日航等均提供穩定的班次，雖然收費偶爾有變，但由於近日日本魚生抵港的數量減少，因此物流費用並未增加。

黃家和並解釋，由於日本核廢水即將排出，部份港人已對日本食材，尤其是水產已失去信心，以致日本魚生的貨運量有所縮減。「香港嘅日本餐廳生意減少，佢哋唔需要訂咁多貨。」