地方志「美麗香港」民選十大自然景點　明年兩郊野及海岸公園完工

正為本港編纂歷史《香港志》的香港地方志中心，今日（24日）聯同58個官商民組織舉辦「美麗香港」啟動禮，讓全民為大自然打氣，透過四大主題活動，全方位介紹本港自然生態及背後文化，藉此加深大眾對香港和國家認識。

其中一項「香港自然十景評選」的主題活動，更公開由全港市民及旅客透過網上投票，選出最具代表性的自然景色，建構綠色生態地標。

主禮嘉賓之一、政務司司長陳國基表示，正在設立紅花嶺郊野公園及北大嶼海岸公園，預計明年完工。



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陳智思：「美麗香港」是民間自發全民參與活動

「美麗香港」由香港地方志中心發起，獲文化體育及旅遊局、教育局、環境及生態局、民政及青年事務局、機場管理局、旅遊發展局等政府和公營部門擔任支持機構，並得到嘉道理農場暨植物園、海洋公園、香港戶外生態教育協會、V'air 低碳本地遊、世界自然基金會香港分會等總數 58 家綠色組織、社會團體、大型企業以及傳媒機構擔任合作夥伴。今日啟動禮由政務司司長陳國基、中聯辦宣傳文體部副局長張國義、基本法委員會副主席黃玉山、香港地方志中心執行委員主席陳智思等人一同主持啟動儀式。

陳智思啟動禮上表示，「美麗香港」是一項民間自發及全民參與的活動，集合民間力量創作共享平台，讓不同界別人士，包括政府、商界、綠色團體及民間社會代表等，一同就環境治理和綠色經濟交換意見，並透過學校教材、網上評選、生態導賞等活動，令香港人和旅客認識香港的大自然環境。

黃玉山表示，「美麗香港」希望達致四個目標，包括培育港人家國情懷、推廣香港品牌形象、提升社會環保意識以及推動綠色低碳轉型。

舉辦四大主題活動 由市民選出香港「十景」

「美麗香港」四大主題活動包括：「香港自然十景評選」、「青年自然生態導賞員計劃、「中小學生自然生態學習計劃」，以及「《香港志．自然》出版典禮暨環境生態論壇」。

當中「香港自然十景評選」由今日起至10月16日，是全民皆可參與的活動，不論是香港居民或海外遊客，只要7月17日或之前年滿12歲及持有效證件均可投票，參加者有機會贏取機票。

地方志結合香港歷史，以「新安八景」、「香江八景」及「香港十景」為基礎，揀選100個景點，將其分類為「山、水、石、鄉、島」5個類別，再由編纂《香港志．自然》的56名專家學者選出30個景點入圍，最後在網上公開給市民投票選出「十景」。

市民可進入活動網站 參與投票，在5個類別「山、水、石、鄉、島」中，分別揀選兩個心水自然景點。由網站可見，「山」中有著名的獅子山、八仙領、大東山等景點；「水」有下白泥、船灣淡水湖、米埔、城門樹鏡、南生圍及東平海角；「石」有望夫石、東平洲更樓石、印洲塘紅門、果洲群島月球崖和大炮石、黃竹奇石；「鄉」有大澳、大棠、荔枝窩、鹿頸谷埔、貝澳及鹽田；「島」則有吊鐘洲、塔門草島、東龍島、玉桂山、千島湖及橋咀島。

評選結束後將會公布10個最高票數的景點，成為「香港自然十景評選」，並發行普及本、舉辦展覽、推出特別版郵票等。

紅花嶺郊野公園貫穿港深 北大嶼海岸公園毗連珠江口

此外，陳國基致辭時提及，香港現時有24個郊野公園、聯合國教科文組織世界地質公園及7個海岸公園等受保護，其土地面積佔香港4成。他續指，政府正興建第25個紅花嶺郊野公園和北大嶼海岸公園，預計項目明年竣工，又表示港深兩地以紅花嶺郊野公園及梧桐山風景區作為基礎，打造貫穿兩地的生態走廊。

他又表示，本港第8個海岸公園──北大嶼海岸公園，亦預計明年完成工程。該海岸公園毗連廣東省的珠江口中華白海豚國家級自然保護區，成為連通兩地的中華白海豚核心棲息地的要道，將會進一步推動香港融入國家發展大局。