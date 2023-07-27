葵涌廣場餅店職員被多人突襲　男子當場被捕　認傷人罪囚2年

葵涌廣場的餅店Hk9cake去年初，遭5名黑衣男子闖入，隨即襲擊店員一至兩分鐘，直到對方倒地。最後4名施襲者成功逃去，餘下一男即場被制服，遭到場警員拘捕。無業男今（27日）在區域法院承認有意圖而傷人罪，法官判刑時指控罪嚴重，5人一同持續向事主施襲，其中更有人手持膠棒，欲對事主造成傷害的意圖非常明顯，判其囚2年。



案件涉及5名施襲者

法官判刑指，案發時5名施襲者一起行事，更有人用武器施襲。另他們的襲擊行為非單一行動，是直到事主跌倒才停手。雖然事主只有輕微的傷勢，但遭多人到其店持械襲擊，他必然受到一定的驚嚇，最終決定以3年為量刑起點，認罪扣減至判囚2年。

閉路電視拍到襲擊過程。(詳看下圖)

被告過往有襲擊及毒品等6項案底

被告強蔚傑（38歲），承認一項有意圖而傷人罪，指其於2022年2月12日，在香港新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場2樓2010號鋪，連同其他身份不詳的人，意圖使一名姓戴事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

庭上透露被告案發時任職髮型屋助手，過去有6項案底，包括襲擊致身體傷害、入屋犯法及毒品等。

5男持膠棒襲擊戴至倒地

案情指，戴姓事主是涉案店舖的店員。案發當晚10時許，戴在店舖內拖地。包括被告在內的5名黑衣人突然衝入，其中一人手持膠棒。他們二話不說不停地襲擊戴一至兩分鐘，導致戴跌到在地上及嚴重受傷。最後，被告被制服，其他施襲者逃去，案件報警處理。整個施襲過程被附近的閉路電視拍攝。

事主頭部有血腫及裂傷

醫療報告指，戴的前額及枕部有血腫及擦傷，左側頂骨範圍2厘米裂傷、左側頂骨部位頭皮血腫。

案件編號：DCCC 768/ 2022